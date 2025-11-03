İSTANBUL 20°C / 13°C
Dünya

Soykırımcı İsrail, Suriye'de işgalini derinleştiriyor

Soykırımcı İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısında işgal ettiği Kuneytra kırsalındaki askeri noktalarından birinin çevresine yeni toprak setler kurdu.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 00:23 - Güncelleme:
Suriye'nin resmi devlet televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, soykırımcı İsrail ordusu, Hamidiyye köyünde daha önce oluşturduğu askeri noktanın güvenliğini artırmak amacıyla yeni toprak bariyerler kurdu.

Haberde, "Bölgede İsrail güçlerinin yeni hareketliliği ve Kuneytra kırsalında toprak setlerini yükseltme faaliyeti gözlemlendi." ifadesi kullanıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, soykırımcı İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava, 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Soykırımcı İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana ülkenin güneyinde Kuneytra, Dera ve Şam kırsalında 19 askeri üs ve nokta inşa etmişti.

