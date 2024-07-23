Soykırımcı İsrail tahliyeyi beklemeden vurdu! Han Yunus'ta şehit sayısı artıyor

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 291. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ HAN YUNUS KENTİNE SALDIRISINDA 70 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 70 Filistinli öldü.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 290 gündür devam eden saldırılarında Han Yunus'un çeşitli bölgelerinin hedef alınması sonucu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Han Yunus'a düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 70'e yükselirken, en az 200 kişi de yaralandı, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ölen ve yaralanan Filistinliler, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Filistin Kızılayı yaptığı açıklamayla, Han Yunus'un batısında yer alan Kızılay'a bağlı Mean ve Beni Suheyla kliniklerinin, İsrail ordusunun bölgenin boşaltılmasını istemesi nedeniyle hizmet dışı kaldığını duyurdu.

İsrail ordusunun, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan ve Suud mahallelerindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

- HAN YUNUS'TA CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR



Nasır Hastanesi Acil Yardım Müdürü Muhammed Sakr, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Son 3 saat içerisinde yüzlerce şehit ve yaralı (hastaneye) getirildi." ifadelerini kullandı.

Sakr, "imkansızlıktan dolayı hastaların hayatını kaybettiğini" belirterek, ellerinde yeterli tıbbi malzemenin bulunmadığına dikkati çekti.

İsrail'in saldırısı sonucu can kaybının artmasından endişe ettiklerini vurgulayan Sakr, "tüm sahra hastaneleriyle iş birliği yapma" çağrısında bulundu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:12 Kovid-19'a yakalandığı günden bu yana Delaware eyaletinde dinlenen ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kongre'de konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 25 Temmuz Perşembe günü görüşmesi bekleniyor.

04:53 ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze'deki savaşı sona erdirmek için İsrailliler ve Filistinlilerle yakın şekilde çalışmaya devam edeceği" sözünü verdi.

04:42 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskında açılan ateş sonucu 2 Filistinli genç yaralandı.

01:55 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda kalan yerinden edilmiş Filistinlilere çadır gönderdiğini duyurdu.

00:59 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim'den sonraki ilk yurt dışı ziyaretinde, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da 23 Temmuz'da planlanan görüşmesinin henüz netleşmediği bildirildi.

00:39 Ürdün, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) "terör örgütü" ilan etme kararını kınadı ve bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirtti.

00:00 İsrail, Han Yunus'un doğu kesimleri için yayınladığı tahliye emrinden kısa bir süre sonra kenti hedef aldı. Saldırılarda 70 Filistinli şehit oldu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 983 Filistinli öldü, 89 bin 727 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 578 Filistinli hayatını kaybetti.