İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 426. gününde sürüyor.

FİLİSTİN'İN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ MANSUR: SOYKIRIM, MEVCUT TÜM İMKANLAR KULLANILARAK DURDURULMALIDIR

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in "cezasız kalma" durumunun sona ermesi gerektiğini belirterek, "Soykırım, mevcut tüm imkanlar kullanılarak durdurulmalıdır." dedi.

Mansur, BM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Filistin topraklarında yasa dışı eylemlerinin görüşüldüğü oturumda konuştu.

Halihazırda Beyt Lahiya ve Gazze'nin kuzeyinde tüm dünyanın gözü önünde etnik temizlik yapıldığına dikkati çeken Mansur, "El Mavasi'deki çadırlarda yerinden edilmiş aileler bir kez daha bombalandı, canlı canlı yakıldılar, hem de tüm dünya izlerken. Her saat, her gün, daha fazla Filistinli çocuk, kadın ve erkek, ahlaksız İsrail saldırılarının kurbanı oluyor. Hayatlar yok oluyor, aileler harabe oluyor, bir halk bütün olarak vahşice, terörize edilerek, travmatize edilerek yok ediliyor ve bunun sonu görünmüyor." ifadesini kullandı.

Riyad Mansur, Filistinlilere yönelik İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımın 423 gündür devam ettiğinin altını çizerek, benzer bir vahşetin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmediğini vurguladı.

- "SUÇLULAR BELLİ"

İsrail'in, bütün bir sivil halkı hedef aldığını ve her kuralı ihlal ederek tüm kırmızı çizgileri aştığını dile getiren Mansur, "Bu nasıl mümkün olabilir? Dünya nasıl buna göz yumulmasına izin verebilir? Suçlular belli. Nerede oldukları biliniyor. Suçları canlı yayında gösteriliyor. Onlar açıkça beyan ediyor, amaçları öldürmek, sakat bırakmak, yok etmek, aç bırakmak, etnik temizlik yapmak." diye konuştu.

Mansur, İsrail'in cezasız kalmasının sona ermesi gerektiğini kaydederek, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emirlerinin dönüm noktası olması gerektiğini söyledi.

"İsrail, haydut devlete dönüşmüştür" diyen Mansur, BM üyesi bir devletin, bir BM ajansına yönelik saldırılarının ve BM personelini öldürmesinin, kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

- "İSRAİL, YAPTIRIMA TABİ TUTULMALIDIR"

Riyad Mansur, bunların sonuçları olması gerektiğini ifade ederek, "İsrail, yaptırıma tabi tutulmalıdır." vurgusunu yaptı.

Bunun için tüm devletlere çağrıda bulunduklarını aktaran Mansur, ülkelerin, İsrail'in gerçekleştirdiği katliamı sonlandırması için sahip oldukları her türlü baskıyı kullanmaları gerektiğini kaydetti.

Mansur, "Soykırım, mevcut tüm imkanlar kullanılarak durdurulmalıdır." görüşünü paylaştı.

Tüm ülkelere ateşkesi desteklemeleri, ateşkesi talep etmeleri, derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için gerekli adımları atmaları çağrısında bulunan Mansur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de her şey tehlikede. Özgürlüğe ve ortak barışa, güvenliğe inananlar şimdi harekete geçmelidir. Bugün Gazze, Filistin'in kanayan kalbi ve insanlık ailesi için açık ve acı veren bir yaradır. Burada bulunan tüm ülkelere yalvarıyoruz: Çocuklarımızı yutan ateşi söndürün. Çok mu şey istiyoruz?"

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Uluslararası Af Örgütünün hazırladığı rapora göre İsrail'in Gazze'deki eylemleri ile yetkililerin açıklamaları, soykırım niyeti ve suçunu ortaya koyuyor.

04:29 İsrail hükümetinin yargı danışmanı Ghali Behrav Mayara, 7 Ekim 2023'teki başarısızlığa ilişkin "resmi" bir soruşturma komitesi kurulması konusunda hızlı karar alınması çağrısında bulundu.

03:19 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'deki esirlerin savaşla değil müzakerelerle ailelerine kavuşacağını ifade etti.

03:04 İsrail'de Başbakanlık Ofisinden gizli belgelerin yabancı basına sızdırılması skandalının ardından İsrail Meclisinde (Knesset) ön oylamada kabul edilen, hükümet tarafından desteklenen yasa tasarısı tartışmalara yol açtı.

01:34 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in "cezasız kalma" durumunun sona ermesi gerektiğini belirterek, "Soykırım, mevcut tüm imkanlar kullanılarak durdurulmalıdır." dedi.

00:00 İsrail'den bir heyetinin gelecek hafta Kahire'ye giderek Mısır'ın Hamas ile esir takası anlaşmasına ilişkin yeni teklifini görüşeceği bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 532 Filistinli öldü, 105 bin 538 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cesedin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.