Ben-Gvir, yaptığı açıklamada, "İran'ın stratejik varlıklarını hedef alma çağrısının kendi görüşü olduğunu ve bunu diğer platformlarda da dile getirmeye devam edeceğini" belirtti.

İran: İsrail'in saldırısında 4 askerimiz öldü Ben-Gvir ayrıca, "İsrail'in, İsrail'i yok etmekle tehdit eden İran tehdidini ortadan kaldırmak için tarihi bir sorumluluğu olduğunu" kaydetti.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Biden, İsrail ve İran arasındaki gerilimin sona ermesini istiyor İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.