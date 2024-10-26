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Dünya

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: İran'a yönelik saldırı ön hazırlık niteliğindeydi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'a yönelik gece yapılan saldırının 'ön hazırlık' niteliğinde olduğunu belirterek, bir sonraki adımın 'stratejik varlıkların hedef alınması' olması gerektiğini ifade etti.

AA26 Ekim 2024 Cumartesi 23:19 - Güncelleme:
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: İran'a yönelik saldırı ön hazırlık niteliğindeydi
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Ben-Gvir, yaptığı açıklamada, "İran'ın stratejik varlıklarını hedef alma çağrısının kendi görüşü olduğunu ve bunu diğer platformlarda da dile getirmeye devam edeceğini" belirtti.

İran: İsrail'in saldırısında 4 askerimiz öldü

Ben-Gvir ayrıca, "İsrail'in, İsrail'i yok etmekle tehdit eden İran tehdidini ortadan kaldırmak için tarihi bir sorumluluğu olduğunu" kaydetti.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Biden, İsrail ve İran arasındaki gerilimin sona ermesini istiyor

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

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