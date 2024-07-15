Soykırımcı İsrail vahşeti yeniden gözler önüne serildi! ''Hastane kan kokusuyla doldu''

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 283. gününde sürüyor.

BM YETKİLİSİ, İSRAİL SALDIRISI SONRASI GAZZE'DEKİ NASIR HASTANESİ'NİN "KAN KOKUSUYLA DOLDUĞUNU" SÖYLEDİ



İsrail'in en az 90 kişinin şehit olduğu, 300 kişinin yaralandığı El-Mevasi saldırısı sonrası Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde yeterli yatak olmadığı için birçok yaralının yerlerde tedavi edildiği, elektrik ve yakıt yetersizliğinden havalandırma sisteminin çalışmadığı ve hastanenin kan kokusuyla dolduğu belirtildi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki faaliyetlerinden sorumlu direktörü Scott Anderson, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) internet sitesine Nasır Hastanesi'ndeki zorlu duruma ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in saldırısı sonrası Nasır Hastanesi'ni ziyaret ettiğini aktaran Anderson, Gazze'de geçirdiği 9 ay boyunca gördüğü en korkunç sahnelerden bazılarına tanık olduğunu belirtti.

Anderson, İsrail'in saldırısı sonrası ağır yaralanan 100'den fazla kişinin getirildiği hastanede yeterli yatak, hijyen ekipmanı, çarşaf ve önlük olmadan birçok yaralının yerde tedavi edilmek zorunda kalındığını kaydetti.

Elektrik ve yakıt yetersizliği nedeniyle havalandırma sisteminin kapatıldığına dikkati çeken Anderson, "hastanenin havasının kan kokusuyla dolduğunu" vurguladı.

Anderson, hastanede iki kere ampüte olan bebekler, felçli, tedavi alamayan ve ailelerinden ayrılmış çocuklar gördüğünü, hastanede çocuğunun hayatta olup olmadığını bilmeyen anne ve babalar da olduğunu aktardı.

Sivillerin her zaman korunması gerektiğinin altını çizen Anderson, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de "acilen ateşkes" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 90 kişi şehit olmuş, 300 kişi de yaralanmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in en az 90 kişinin öldüğü, 300 kişinin yaralandığı El-Mevasi saldırısı sonrası Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde yeterli yatak olmadığı için birçok yaralının yerlerde tedavi edildiği, elektrik ve yakıt yetersizliğinden havalandırma sisteminin çalışmadığı ve hastanenin kan kokusuyla dolduğu belirtildi.

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, İsrail'in, daha fazla insan öldürmek ve Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla Gazze'de ateşkes müzakerelerini ağırdan aldığını belirtti.

02:49 İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği topçu saldırısı sonucu Merciuyun Elektrik Santrali hizmet dışı kaldı.

00:28 İsrail'in Han Yunus'un El-Mevasi'deki bölgesindeki saldırısında ölen sivil savunma görevlisi sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

00:19 Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki yardım kuruluşu Pomozi.ba tarafından düzenlenen etkinlikte toplanan nakdi yardımlar, İsrail'in 9 aydır devam eden şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazze'ye gönderilecek.

00:15 Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunu değerlendirdi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 584 Filistinli şehit oldu, 88 bin 881 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.