Soykırımcı İsrail yardım almak isteyen Filistinlilere saldırdı! Çok sayıda kişi şehit oldu

Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısında yine yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde insani yardım alabilmek için bekleyen sivillerin üzerine zırhlı araçlardan ateş açtı, topçu atışları düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinden beri Gazze Şeridi'nde yardım alabilmek için bekleyen sivilleri hedef alan saldırıların ardından hastanelere 73 kişinin cansız bedeni, bazılarının durumu kritik olmak üzere 150'den fazla da yaralı getirildi. Hayatını kaybedenlerin 67'si Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılardan." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze'de açlığa mahkum ettiği insanları yardım dağıtım noktalarında katletmeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, 27 Mayıs'tan bu yana insani yardım alabilmek için toplanan Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısının 995'e, yaralıların sayısının da 6 bin 11'e ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan hastane kaynakları ise İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan hastanelerin aynı anda onlarca yaralıyı kabul etmek zorunda kaldığını aktardı.

İsrail'in 22 aydan beri sürdürdüğü bombardıman ve abluka nedeniyle hastanelerde malzeme bulmakta büyük zorluk çekildiğini vurgulayan kaynaklar, Gazze Şeridi'nde hizmet vermeye gayret eden hastanelerdeki durumun "felaket" boyutunda olduğunun altını çizdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 94'ü insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 132 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'de geçen hafta intihar etmeye kalkışan bir askerin aldığı yara sonucu bugün öldüğü belirtildi.

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall'ı sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çok sayıda semt için bir uyarı yayınlayarak buralardan sürgün edilen Filistinlilerin söz konusu bölgelere dönerlerse hayatlarının tehlikeye gireceği tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtığını itiraf etti.

Gazze Şeridi'nde görev yapan ambulans sürücüleri, 21 aydan uzun süredir devam eden İsrail saldırıları nedeniyle artan açlık ve kötüleşen sağlık koşullarına dikkat çekmek amacıyla eş zamanlı olarak sirenlerini çalarak yardım çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in 2,4 milyonluk nüfusa karşı yürüttüğü kasıtlı aç bırakma politikası ve 140 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle, bölgenin "toplu bir ölümün eşiğinde" olduğu uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 130 Filistinli hayatını kaybetti, 495 kişi yaralandı

İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları seçimlere kadar uzatmak istediğini söyledi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 30 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 30 kişi şehit oldu, yaklaşık 100 kişi yaralandı

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

03:06 İsrail'in Hamas ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilk kez Gazze Şeridi'ne saldırılarını tamamen sona erdirme olasılığına açık olduğu öne sürüldü.

03:03 Hamas'ın, ateşkes ve esir değişimi görüşmeleri çerçevesinde arabulucu ülkelerden Gazze Şeridi'nde İsrail'in kontrol ettiği bölgeleri gösteren yeni haritalar aldığı ve bu haritaları değerlendirmeye başladığı bildirildi.

02:56 "#Gazze_açlıktan_ölüyor" etiketi, son saatlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılırken, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan derin insani dramın sembolü haline geldi.

00:24 İngiltere'de bir hukuk bürosu, kritik hastalığı bulunan 3 Gazzeli çocuk için yapılan tahliye ve tedavi başvurusunu kabul etmeyen İngiltere hükümetine dava açtı.

00:12 İsrail'de aşırı sağcı bir grup, ülkenin orta kesimindeki Nes Ziona kentinde Filistin asıllı İsrail milletvekili Eymen Avde'ye hakaret etti, saldırdı.