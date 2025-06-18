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Dünya

Soykırımcı İsrail yardım bekleyenleri katletmeye devam ediyor: 32 şehit

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında yardıb için bekleyenlerin de bulunduğu 32 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 10:10 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail yardım bekleyenleri katletmeye devam ediyor: 32 şehit
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Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından aktarıldığına göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde konutların yanı sıra zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadır ve sivillerin toplandığı alanları hedef almaya devam ediyor.

İsrail askerleri, Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen sivillerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Zeytun Mahallesi'nde Filistinli aileye ait evin bombalanması sonucu biri çocuk, 3 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bombalı saldırı düzenlenen evde 10 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde ise İsrail ordusu iki çadırı hedef aldı. Bombalı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 55 bin 493 Filistinli yaşamını yitirdi, 129 bin 320 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

10:01 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım bekleyen kişilerin de bulunduğu 32 Filistinli hayatını kaybetti

09:10 İsrail hükümeti, Başsavcı'nın "savaş durumunda" askere karşı soruşturma açma yetkisini sınırlandırılacak bir yasa tasarısı için hazırlık yapıyor

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00:54 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosunda (AP) yapılan oturumda İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında sessiz kaldığı yönünde eleştirilere maruz kaldıktan sonra Birliğin İsrail'i durdurmak için yeterli çaba göstermediğini dile getirdi

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