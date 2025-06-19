Soykırımcı İsrail yardım bekleyenlerin üzerine bomba yağdırdı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçleri Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Netzarim Koridoru çevresindeki yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda 16 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar Avde ve Aksa Şehitleri hastanelerine nakledildi.

Görgü tanıkları da yardım merkezinin açılmasını bekleyen yüzlerce Filistinlinin hedef alındığı saldırıda yoğun şekilde ateş açılması nedeniyle bölgeye ancak birkaç saat sonra ilk yardım ekiplerinin ulaşabildiğini aktardı.

İsrail askerleri ayrıca Gazze kentinin orta kesiminde yer alan bir caminin yakınlarındaki sivillere ait binayı bombaladı. Saldırıda 3 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda ise cep telefonlarının şarj noktası olarak kullanılan bölge, İsrail insansız hava aracıyla vuruldu.



Mülteci Kampını hedef alan saldırıda 7 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda ise cep telefonlarının şarj noktası olarak kullanılan bölge, İsrail insansız hava aracıyla vuruldu. Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırıda 7 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırı sonrası Nasır Hastanesine hayatını kaybeden 6 Filistinlinin cenazesi ile 20 yaralı getirildi.

- "ÖLÜM TUZAKLARI"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor.



Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.



Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Avrupa Konseyi, barışçıl Gazze'ye destek gösterilerini kısıtlayan ve bazı sembollerin kullanımına yasak getiren Almanya hükümetini eleştirerek ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı duyması çağrısında bulundu.

İsrailli Arap Milletvekili Tıybi, Gazze'deki hastane saldırılarının da kınanması gerektiğini belirtti

12.39 İsrail saldırıları sonucu altyapısı büyük zarar gören Gazze kentindeki Filistinliler temiz içme suyuna ulaşmakta güçlük çekiyor. Nüfusun büyük bölümü, tahrip edilen su kuyuları ve depolar nedeniyle ciddi su sıkıntısı yaşıyor. Kampa gelen bir yardım kamyonu, yerinden edilen Filistinlilere su dağıtımı yaptı.

12.30 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

11.52 İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda, bölgede cep telefonu şarj noktası olarak kullanılan bir çadırı hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaşamını yitirenlerin olduğu bildirildi. Saldırı sonrası bölge sakini Filistinliler arama kurtarma çalışması başlattı.

11.11 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye engelsiz tıbbi yardım ile yakıt ulaştırılması ve ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

11.06 Gazze'de soykırım suçu işlemekle suçlanan İsrail'in üniversite ve şirketlerine silah geliştirilmesi için fon sağlamaktan vazgeçmeyen Avrupa Birliği'ne (AB) tepkiler artıyor.

10.28 Almanya'da 6 Mayıs'ta Friedrich Merz başbakanlığında kurulan koalisyon hükümetinin görevdeki ilk 5 haftasında İsrail'e 3,986 milyon euroluk silah ihracatına onay verdiği bildirildi.

10.25 İsrail'in Gazze Şeridi'nde yine yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

08.31 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin Yahudi halkına seslenerek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun durdurulmasını istedi.

01.28 İsrail ordusunun saldırıları sonucunda, Gazze'de mayıs ayında 12 gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.