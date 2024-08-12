Soykırımcı İsrail, yeni şartlar öne sürdü! Hamas'tan arabuluculara çağrı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında şehit ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 311. gününde sürüyor.

ABD, Mısır ve Katar'ın 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısının ardından Hamas'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, "Gerek biz gerekse Mısır ve Katarlı arabulucular, İsrail'in ve Binyamin Netanyahu hükümetinin niyetini ve tavrını biliyoruz. Buna rağmen son öneriye olumlu yaklaştık. Ancak İsrail, bu öneriyle ilgili müzakere süreci boyunca ortaya atılmayan yeni şartlar öne sürdü." ifadesine yer verildi.

İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırı ve katliamlarını artırdığına ve Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikast düzenleyecek kadar ileri gittiğine işaret edilen açıklamada, bunun, Tel Aviv yönetiminin saldırıları sürdürme niyetini ortaya koyduğu kaydedildi.

İsrail'in, arabulucuların ortak açıklamasından sonra 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Derec Mahallesi'nde bulunan Et-Tabiin Okulu'nda en az 100 kişinin öldüğü, 250'sinin yaralandığı bir katliam işlediğine dikkat çekildi.

Hamas'ın daha önceki müzakere turlarında gereken esnekliği ve pozitifliği gösterdiği ve bu bağlamda da Biden'ın önerisini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuyla ilgili 2735 sayılı kararını kabul ettiği ancak İsrail'in buna karşı çıktığı, katliam işlemeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada arabuluculardan, yeni müzakere turuna girmek yerine Biden'in ateşkes için sunduğu ve hareketin de kabul ettiği önerinin uygulamaya koyulması için bir plan sunmaları istendi.

ABD Başkanı Joe Biden 31 Mayıs'ta İsrail'in önerisi olduğunun altını çizdiği 3 aşamalı ateşkes planını açıklamıştı. Plan kısaca kalıcı ateşkesi, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını içeriyordu.

Netanyahu ise daha sonra esir takası müzakereleriyle ilgili yeni şartlar öne sürmüştü. Bu şartlar "silahlı Filistinlilerin güneyden kuzeye dönmesinin engellenmesi ve İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridorunda kalmasını" öngörüyordu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:14 Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki ordu üssüne katyuşa füzesiyle saldırdı

02:30 İsrail saldırılarında ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 407'ye yükseldi

00:54 Hamas, yeni müzakere turu yerine Biden'ın Gazze'de ateşkes için sunduğu önerinin uygulanmasını istiyor

00:00 ABD Başkanı Biden, başkanlık görev süresi bitmeden Gazze'de ateşkesin mümkün olduğunu söyledi