İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2024 Pazartesi / 7 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5865
  • EURO
    36,6457
  • ALTIN
    2623.04
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail, yeni şartlar öne sürdü! Hamas'tan arabuluculara çağrı
Dünya

Soykırımcı İsrail, yeni şartlar öne sürdü! Hamas'tan arabuluculara çağrı

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 311 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail'in son öneriyle ilgili müzakere süreci boyunca ortaya atılmayan yeni şartlar öne sürdüğünü belirten Hamas, yeni müzakere turuna gitmek yerine arabuluculardan ABD Başkanı Joe Biden'in Gazze'de ateşkes için sunduğu öneriyi uygulamaya koyacak bir plan sunmalarını istedi.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:49 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, yeni şartlar öne sürdü! Hamas'tan arabuluculara çağrı
ABONE OL

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında şehit ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 311. gününde sürüyor.

HAMAS, YENİ MÜZAKERE TURU YERİNE BİDEN'IN GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN SUNDUĞU ÖNERİNİN UYGULANMASINI İSTİYOR

ABD, Mısır ve Katar'ın 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısının ardından Hamas'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, "Gerek biz gerekse Mısır ve Katarlı arabulucular, İsrail'in ve Binyamin Netanyahu hükümetinin niyetini ve tavrını biliyoruz. Buna rağmen son öneriye olumlu yaklaştık. Ancak İsrail, bu öneriyle ilgili müzakere süreci boyunca ortaya atılmayan yeni şartlar öne sürdü." ifadesine yer verildi.

İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırı ve katliamlarını artırdığına ve Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikast düzenleyecek kadar ileri gittiğine işaret edilen açıklamada, bunun, Tel Aviv yönetiminin saldırıları sürdürme niyetini ortaya koyduğu kaydedildi.

İsrail'in, arabulucuların ortak açıklamasından sonra 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Derec Mahallesi'nde bulunan Et-Tabiin Okulu'nda en az 100 kişinin öldüğü, 250'sinin yaralandığı bir katliam işlediğine dikkat çekildi.

Hamas'ın daha önceki müzakere turlarında gereken esnekliği ve pozitifliği gösterdiği ve bu bağlamda da Biden'ın önerisini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuyla ilgili 2735 sayılı kararını kabul ettiği ancak İsrail'in buna karşı çıktığı, katliam işlemeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada arabuluculardan, yeni müzakere turuna girmek yerine Biden'in ateşkes için sunduğu ve hareketin de kabul ettiği önerinin uygulamaya koyulması için bir plan sunmaları istendi.

ABD Başkanı Joe Biden 31 Mayıs'ta İsrail'in önerisi olduğunun altını çizdiği 3 aşamalı ateşkes planını açıklamıştı. Plan kısaca kalıcı ateşkesi, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını içeriyordu.

Netanyahu ise daha sonra esir takası müzakereleriyle ilgili yeni şartlar öne sürmüştü. Bu şartlar "silahlı Filistinlilerin güneyden kuzeye dönmesinin engellenmesi ve İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridorunda kalmasını" öngörüyordu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:14 Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki ordu üssüne katyuşa füzesiyle saldırdı

02:30 İsrail saldırılarında ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 407'ye yükseldi

00:54 Hamas, yeni müzakere turu yerine Biden'ın Gazze'de ateşkes için sunduğu önerinin uygulanmasını istiyor

00:00 ABD Başkanı Biden, başkanlık görev süresi bitmeden Gazze'de ateşkesin mümkün olduğunu söyledi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.