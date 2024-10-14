Soykırımcı İsrail yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 374. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE'DE HASTANE YERLEŞKESİNDEKİ YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN ÇADIRLARINI BOMBALADI

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi şehit oldu, 40 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırları bombaladığı belirtildi.

Hastane yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarılan haberde, İsrail saldırısının çadırlarda yangına yol açtığı ve alevlerin yayılmaya devam ettiği kaydedildi.

WAFA'ya konuşan Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, İsrail'in çadırlara yönelik saldırısı sonucu çok sayıda sivilin şehit olduğunu ve yaralandığını bildirdi. Yetkililer, hastanenin yaralılarla dolduğunu belirtti.

- GAZZE'DEKİ HÜKÜMET: HASTANEDE YERLEŞKESİNDEKİ ÇADIRLAR 7. KEZ BOMBALANDI



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail ordusu, Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 7. kez saldırı düzenledi.

Hastanedeki çadırlarda yangına yol açan saldırılar sonucu şu ana kadar 3 kişi şehit oldu, 40 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları 10 Ocak, 13 Mart, 22 Temmuz, 4 Ağustos ve 27 Eylül 2024'te de bombalamıştı.

Öte yandan, sosyal medyada, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli şehit oldu, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:33 Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki soykırımı, Filistinlileri tehcir etme planları doğrultusunda sürdürdüğünü bildirdi.

03:02 İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi şehit oldu, 40 kişi yaralandı.

00:48 Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlenen İsrail saldırısında, 15'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 22 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

00:14 Hamas, Gazze'de oynayan bir grup çocuğun, İsrail ordusu tarafından hedef alınmasını "korkunç bir suç ve ahlaki bir çöküş" olarak nitelendirerek, uluslararası hukuk örgütlerini dava açmaya çağırdı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 731 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.