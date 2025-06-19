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Dünya

Soykırımcı İsrail yardım bekleyenlerin üzerine bomba yağdırdı: 16 Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenleri hedef alması sonucu 16 Filistinli şehit oldu, 100 kişi de yaralandı.

19 Haziran 2025 Perşembe 09:15 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail yardım bekleyenlerin üzerine bomba yağdırdı: 16 Filistinli şehit oldu
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İşgalci İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde konutların yanı sıra zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadır ve sivillerin toplandığı alanları hedef almaya devam ediyor.

Son olarak soykırımcı İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenleri hedef alması sonucu 16 Filistinli şehit oldu 100 kişi de yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Nusayrat'ın kuzeyinde yer alan Vadi Gazze bölgesinde yardım bekleyen Filistinlileri insansız hava aracı (İHA) ve askeri mekanizmalarla hedef aldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

09:13 İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenleri hedef alması sonucu 16 Filistinli hayatını kaybetti 100 kişi yaralandı

01:28 İsrail ordusunun saldırıları sonucunda, Gazze'de mayıs ayında 12 gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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