Soykırımcı İsrail yine yardım bekleyen Filistinlileri vurdu! ''Koordinatları bilerek hedef alıyorlar''

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 161. gününde sürüyor.

"KOORDİNATLARI BİLEREK HEDEF ALIYORLAR"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirtti.

Sevabite, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasının ardından basın açıklaması yaptı.

İsmail es-Sevabite, açıklamasında, "Dünya, işgalci İsrail'in suçlarını engellemekten tamamen aciz durumda. Filistin halkımıza yönelik soykırım savaşını durduramamasından ABD yönetimini sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirten Sevabite, "İşgalci İsrail, vatandaşların yardım beklediği yerlerin koordinatlarını biliyor ve onları kasten hedef alıp öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuveyt Kavşağı'nda yardım bekleyen Filistinlilerin tank ve helikopterlerle hedef alındığını ifade eden Sevabite, Gazze Şeridi'nde uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarının yardım dağıtmasının önünü açtıklarını ancak İsrail'in bilinçli olarak Filistin halkına karşı açlık politikasını sürdürdüğünü aktardı.

Sevabite, Gazze Şeridi'ne giren yardımların oldukça sınırlı olduğunu, İsrail'in açlık politikasını sürdürmek için özellikle Gazze ve kuzey kentlerinde iki gündür ikmal ve yardım merkezlerini hedef aldığını kaydetti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas, uluslararası toplumun işgale karşı harekete geçmemesinin, İsrail'in daha fazla suç işlemesine yeşil ışık yaktığını belirtti.

05:00 Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirtti. Sevabite, "İşgalci İsrail, vatandaşların yardım beklediği yerlerin koordinatlarını biliyor ve onları kasten hedef alıp öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

04:21 Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), New York'un en işlek alanlarından Times Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte "Filistinli kadınların yanındayız" mesajı verdi.

03:59 Fransa'nın başkenti Paris'te polis güçleri, ülkenin en prestijli okullarından Science Po'nun karşısında Filistin halkıyla dayanışmaya yönelik yapılması beklenen gösteriyi engelledi.

03:42 İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'in "Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiği ve İsrail'de seçimlerin yapılması gerektiği" yönündeki sözlerine tepki göstererek, İsrail'in iç işlerine müdahaleye şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

02:44 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın, Gazze'ye saldırıların son bulması ve karşılıklı esir takasına ilişkin son teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

02:12 İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürdü, en az 155 kişiyi yaraladı.

01:46 ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, "Türkiye gibi bölgesel güçler rol oynamadan Gazze'de çözüme ulaşmak zor." dedi.

01:43 Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurdu.

00:52 İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Tel Aviv'in ABD'deki en büyük destekçilerini kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

00:40 ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'in "Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiği ve İsrail'de seçimlerin yapılması gerektiği" yönündeki sözlerine karşı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden yapılan açıklamada, "İsrail muz cumhuriyeti değil, Netanyahu'yu Başbakan seçen bağımsız ve gururlu bir demokrasidir." ifadeleri kullanıldı.

00:16 Danimarka, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) planlı yardımını yapacağını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.