Soykırımcı İsrail yüksek alarmda! Güçlü bir karşılık bekliyorlar

Soykırımcı İsrail, kendisiyle Katar'da ateşkes ve barışa yönelik yol haritasını görüşen Hamas lideri İsmail Heniyye'yi, İran'ın başkenti Tahran'da uzun menzilli füzeyle vurarak şehit etti. Heniyye suikastı sonrası bölgedeki gerilim hiç olmadığı kadar yüksek.

İSRAİL BASININA GÖRE TEL AVİV "GÜÇLÜ BİR KARŞILIĞA" HAZIRLANIYOR

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlenmesinin ardından "güçlü bir karşılık beklediği" bildirildi.

Yediot Ahranot'a konuşan üst düzey İsrailli yetkili, "kesinlikle güçlü bir karşılığa hazırlandıklarını, saldırı durumunda ABD'nin başını çektiği uluslararası toplumun sahne arkasından bölgesel bir çatışmanın önlenmesi için çalıştığını" aktardı.

ABD'nin herhangi bir saldırı durumunda İsrail'i destekleyeceğine işaret eden yetkili, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Beyrut'u ziyaret edeceğini iletti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göreyse, İsrail İran, Lübnan ve hatta Yemen'den de gelecek eş zamanlı bir saldırı olasılığını değerlendiriyor.

İsrail'in "sürpriz bir saldırı olasılığını" da değerlendirdiği ve tüm sahasında "yüksek alarm seviyesinde" olduğu belirtildi.

Tel Aviv ve Washington'ın görüşme trafiğinin hızlandığı, İran'dan gelecek bir saldırı durumunda ABD'nin Orta Doğu'daki üsleriyle İsrail'i erken uyarabileceği aktarıldı.

Olası "balistik füze, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla" çok yönlü düzenlenecek kapsamlı bir saldırı durumunda İsrail'in hava savunma sistemlerinin hepsini devreye sokmaya hazırlandığı paylaşıldı.

İşte Heniyye suikastıyla ilgili dakika dakika yaşananlar:

06:48 Fas'ın Kazablanka kentinde binlerce kişi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını ve İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarını kınayan protesto düzenledi.

03:40 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Rum Katolik Kilisesi Başrahibi Abdullah Yulio, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin "halkına sadık her insanla aynı kaderi paylaştığını" belirterek, "şehitlerin temiz kanlarının vatanları inşa ettiğini" söyledi.

02:52 Tunus, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı şiddetle kınadı.

01:59 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta, "Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz." dedi.

01:01 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil oturumla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı üyeler suikastı kınarken, ABD ve İngiltere İran'ı suçladı.

00:47 İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlenmesinin ardından "güçlü bir karşılık beklediği" bildirildi.

00:37 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması Tunus'ta protesto edildi.

- HAMAS LİDERİ HENİYYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI



Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.