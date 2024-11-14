Soykırımcı İsrail'de 7 Ekim krizi! Telefon kayıtlarını değiştirmeye çalıştılar

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" birimi tarafından bugün sorgulanan Braverman, 7 Ekim sabahı Netanyahu'nun yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarına erişmeye çalışarak değişiklikler yapmak istedi.

Trump'tan soykırımcı İsrail'e silah transferine yönelik tüm kısıtlamaları kaldırma sözü Mahkemenin soruşturmaya ilişkin basın yasağını kaldırmasının ardından çıkan haberde, Braverman'ın görüşmelerin dökümlerine ve zaman damgalarına erişim sağlamaya çalıştığı aktarıldı.

NETANYAHU İLE GİL ARASINDAKİ TELEFON TRAFİĞİ

Habere göre, Netanyahu, eski askeri sekreteri Tümgeneral Gil tarafından 7 Ekim 2023'te saat 06.29'da aranarak istihbarat ve güvenlik durumu hakkında bilgilendirildi.

İkili arasındaki standart hattan gerçekleştirilen bu ilk telefon görüşmesi, ülke genelinde hava saldırısına karşı sirenlerin çalmasından kısa bir süre sonra yapılırken, Netanyahu'nun o sırada Kayserya kentinde bulunduğu belirtildi.

Dev markasından boykot yedi Gil, Netanyahu'ya 10 dakika önce aldığı bilgiye dayanarak "bunun Hamas'ın sürpriz bir saldırısı olduğuna inandığını" söyledi.

Bu telefon görüşmesi sırasında Gil ve Netanyahu, 10 dakika sonra tekrar konuşmak üzere anlaşırken, saat 6.40 sularında ikili evlerinde bulunan ve telefon dinlemelerine karşı korunan özel telefon hattından ikinci bir görüşme gerçekleştirdi.

Komşuda Türkiye paniği! İsrail'in kapısını çaldılar Gil, Netanyahu'ya İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet'in Gazze'de İsrail SIM kartlarını kullanan Hamas mensuplarının tespit edildiği bilgisi dahil olmak üzere ön bilgileri aktardı. Görüşmenin sonunda Gil ve Netanyahu krizi yönetmek üzere Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı merkezinde bir araya gelme konusunda anlaştı.

İKİNCİ GÖRÜŞMENİN DAKİKA ARALIĞI DEĞİŞTİRİLMEK İSTENDİ

Haaretz'in haberinde, Braverman'ın korumalı telefonlardan yapılan ikinci görüşmenin tutanaklarına erişimi olan Başbakanlık Ofisi'ndeki bir personele yaklaştığı ve Gil'in bundan haberdar olduğu belirtildi.

Haberde, Braverman'ın söz konusu personele kayıtlardaki 6.40'ta yapılan ikinci görüşmenin 6.29'da yapıldığı şeklinde değiştirilmesi talimatını verdiği ancak başarısız olduğu öne sürüldü.

İsrail polisi, Başbakanlık Ofisi personelinin kıdemli askeri yetkiliye ait "hassas görüntüleri" kullanarak askeri sekreterlikte saklanan tutanaklara erişmek ve üzerinde değişiklikler yapmak için şantajda bulunduğu iddialarını soruşturuyordu.