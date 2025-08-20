İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Savunma Bakanı Katz'ın başkent Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanı Zamir'le toplantı yaptığı belirtildi.

Haberde, Katz ve Zamir'in Gazze kentini işgal etme planını onaylamak için bir araya geldiği aktarıldı.



Kanal 12 televizyonu haberinde de Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Zamir ve askeri yetkililerle geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirdiğine işaret edildi.

İsrail güvenlik birimlerinin Katz ve Zamir'le olan toplantıda "Gazze'de askeri operasyonları ilerletmenin riskleri hakkında uyarıda bulunduğu" vurgulanan haberde, güvenlik birimlerinin uyarıları kapsamında "Gazze'de Hamas'ı yenme imkanının kesin olmadığını dillendirdiği" ifade edildi.



Kanal 12 televizyonu haberinde, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik birimleri, Gazze'yi işgal etmenin büyük riskleri konusunda uyarılarda bulundu. Gazze'de gelişmelerin ne yönde ilerleyeceği net değil ve Hamas'ı yenme imkanı da kesin değildir. Ayrıca bu adımla kapsamlı bir anlaşmanın olacağı da kesin değil."

- İSRAİL'İN GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.03 İsrail ordusu, Filistin Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Muhammed Şalan'ı, çocuklarını doyurmak için insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada hedef alarak öldürdü.

02.01 ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un çalışanları ve aktivistler, İsrail ordusuyla işbirliği yaptığı gerekçesiyle şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinin önünde eylem yaptı.

01.30 ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, ABD'nin Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerinin verilmesini durdurmasını ve İsrailli bir yetkilinin Las Vegas'ta çocuk istismarı suçlamasıyla yakalandıktan sonra serbest bırakılmasını eleştirdi.

01.00 İsrail güvenlik birimlerinin, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e Gazze'yi işgal etmenin riskleri konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Güvenlik birimlerinin, "Gazze'de Hamas'ı yenme imkanının kesin olmadığını dillendirdiği" öğrenildi.

00.50 Mısır medyasına konuşan üst düzey kaynaklar, Gazze'nin geleceğine dair kapsamlı bir plan çerçevesinde Hamas'a ait silahların geçici olarak Mısır'a taşınması yönünde bir önerinin olduğunu iddia eden İsrail medyasını yalanladı.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 10 bin 518 kişi yaşamını yitirdi, 44 bin 532 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1996'ya çıktı, yaralıların sayısı da 14 bin 898 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.