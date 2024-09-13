Soykırımcı İsrail'den Gazze'de iki eve hava saldırısı: Şehitler var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 343. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DE İKİ EVE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRISINDA 2'Sİ ÇOCUK 9 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyine düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 9 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli "Şahin" ailesinin evini bombaladı.

Saldırıda 2'si çocuk 6 Filistinli şehit oldu.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Bi'r en-Nace bölgesinde de Filistinli "Hassan" ailesinin evini vurdu. Saldırıda 3 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ordu yöneticilerine ve politikalarını protesto edenlere karşı "nefret söylemini kullanmakla" suçlayarak erken seçim talebini yineledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyine düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 9 Filistinli şehit oldu.

03:47 Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sınırdaki Ürdün Vadisi'ne (Ağvar) yaptığı "baskını" kınadı.

01:38 İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında Hizbullah mensubu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirildi.

00:12 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullara düzenlediği saldırılarda en az 563 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

00:10 İsviçre, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde el-Mevasi bölgesi ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bölgelere düzenlediği saldırıların ölümcül sonuçlarının dehşet verici olduğunu bildirdi.

-⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli şehit oldu, 94 bin 925 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 340'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 706 askerinin öldüğünü, 4 bin 428 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 699 F