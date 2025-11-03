İSTANBUL 20°C / 14°C
Dünya

Soykırımcı İsrail'de skandal tecavüzü ortaya çıkaran başsavcıya gözaltı

İsrail'deki Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin gözaltına alındığı bildirildi.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 10:01 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'de skandal tecavüzü ortaya çıkaran başsavcıya gözaltı
İsrail yönetimi, Sde Teiman hapishanesindeki tecavüz olayına katılan askerler yerine, bu olayı ortaya çıkaran başsavcıyı cezalandırıyor.

Görüntüleri basına sızdırdığı iddiasıyla aşırı sağcı İsrailli bakanların hedefindeki Başsavcı Yerushalmi, baskılar nedeniyle geçen hafta istifa etmişti.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, Yerushalmi'nin dün gece gözaltına alındığı belirtildi.

Tecavüz görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Yerushalmi'nin yanı sıra kimliği açıklanmayan bir İsraillinin daha gözaltına alındığı ifade edildi.

Yerushalmi ve gözaltına alınan diğer kişinin bugün mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERİN SIZDIRILMASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

İsrail'de Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde bir esirin cinsel işkenceye maruz kaldığı görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma açılmıştı.

SDE TEİMAN'DAKİ CİNSEL İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Sde Teiman gözaltı merkezinde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmadı.

