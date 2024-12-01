Soykırımcı İsrail'den 24 saatte 6 katliam! Gazze'de şehit sayısı 44 bin 429'a yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 422. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 422 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 44 BİN 429'A YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak, 44 bin 429'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 422 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 47 kişi yaşamını yitirdi, 108 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 429'a, yaralı sayısının da 105 bin 250'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 415 bin Filistinlinin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullara sığındığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği katliamlarda yaklaşık 100 Filistinli şehit oldu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında çocuklar ve eski tutukluların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin kentinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.

İsrailli göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve esir takası anlaşması talebiyle düzenledikleri gösterilerine bu hafta da devam etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gazze'deki savaşı sona erdirmenin Hamas'ın elinde olduğu savunularak, "Eğer Hamas rehineleri serbest bırakmayı kabul etseydi, Gazze'deki savaş yarın ve hatta aylar önce biter ve Gazzelilerin çektiği acılar hemen sona ererdi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde 1 İsrail askerinin öldüğünü, 2'sinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bölgenin güney ve kuzeyinde saldırılar düzenlerken gerçek mermi kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin destekçileri, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesi kutlamak ve Gazze ile Batı Şeria'ya destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli şehit oldu, 8'i yaralandı.

Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi. Ellerinde İsrail bayrakları ve esirlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

1 Aralık 2024 Pazar

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların sığındığı bir okulu ve bir evi hedef aldığı saldırılarda 6 Filistinli şehit oldu, 15 Filistinli yaralandı.