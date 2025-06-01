Katiller ordusu, Gazze'de yardım dağıtım noktasına ateş açtı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Refah'ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil, insani yardımlara ulaşmak için hareket halindeyken İsrail işgal güçlerinin zırhlı araçlardan doğrudan ateş açması sonucu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı.

Son günlerde benzer saldırıların arttığına dikkati çeken kaynaklar, İsrail'in yardım dağıtım noktalarını hedef alarak sivilleri kasten öldürdüğünü ve bunu sistematik şekilde uyguladığını belirtti.

Sadece son birkaç günde İsrail'in saldırılarında yardım almak için bekleyen 17 sivilin daha öldürüldüğü, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

İsrail, 90 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatarak Gazze'ye insani yardımların girişini engelliyor. Başta gıda maddeleri olmak üzere temel yaşam malzemelerinin girişine izin verilmemesi sonucu Gazze'de yaşayan milyonlarca insan kitlesel açlıkla karşı karşıya bırakıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle sürdürdüğü saldırılar, Gazze Şeridi'nde eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma neden oldu. Devam eden saldırılarda şu ana kadar 54 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti, 124 binden fazla kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların büyük kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca 11 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce sivil ise yerinden edilmiş durumda.

Gazze'de insani yardım almaya çalışmanın bile ölümle sonuçlandığı bu süreçte İsrail'in yürüttüğü politikalar, sistematik aç bırakma ve toplu yok etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir yardım dağıtım noktasına ateş açtı. En az 26 Filistinli şehit oldu

03:45 İsrail'in 24 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği ve 9 çocuğunun ölümüne neden olan hava saldırısında yaralanan baba Hamdi en-Neccar da hayatını kaybetti

03:33 Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailli bir kişinin babası, ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki saldırıları durdurmaya zorlamasını istedi

02:16 Filistin, İsrail'in Arap ülkelerinin bakanlarını işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine hava yoluyla girişini engellemesini, Tel Aviv'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine karşı "açık bir ihlal" olarak değerlendirdi

01:08 Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese yanaşmayan İsrail, ABD Bakanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taraflara sunduğu ateşkes önerisine Hamas'ın cevabının "kabul edilemez" olduğunu öne sürdü

00:01 İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze Şeridi'ne 20 aya yakın sürdürdükleri saldırıları durdurma çağrısı yapan İngiltere ve Fransa'nın Hamas'a baskı yapması gerektiğini öne sürdü

00:00 Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisinde 3 değişiklik yapılmasını istediği iddia edildi