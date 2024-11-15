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Dünya

Soykırımcı İsrail'den başkent Şam'a hava saldırısı

Soykırımcı İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Mezze Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

AA15 Kasım 2024 Cuma 17:34 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den başkent Şam'a hava saldırısı
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Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'in, Şam'ın güneyindeki Mezze Mahallesi'ni hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi.

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İsrail makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

DÜN DE MEZZE'YE HAVA SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

İsrail uçaklarının dün de Mezze Mahallesi'nde 2 binaya hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü.

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İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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