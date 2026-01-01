İSTANBUL 4°C / 0°C
1 Ocak 2026 Perşembe
  • Soykırımcı İsrail'den Batı Şeria'ya baskın: Bir Filistinli daha katledildi
Soykırımcı İsrail'den Batı Şeria'ya baskın: Bir Filistinli daha katledildi

Soykırımcı İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü, bir kişiyi ise yaraladı.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 12:38 - Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki Hattab Muhammed Serhan Daragme, Nablus'a bağlı Lubban eş-Şarkiyye köyünde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Lubban eş-Şarkiyye köyüne düzenlenen baskında 1 Filistinlinin öldürüldüğünü, 1 Filistinlinin de yaralandığını belirtti.

Yerel kaynaklar, öldürülen Filistinlinin Nablus-Ramallah yolu üzerindeki köyün güney girişinde İsrail askerlerince vurulduğunu, yaralı Filistinlinin ise hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu aktardı.

İsrail ordusuna bağlı birlikler, dün askeri buldozer eşliğinde Lubban eş-Şarkiyye köyüne baskın düzenleyerek köyün ana girişini toprak bariyerlerle kapatmıştı.

