Soykırımcı İsrail'den Beyt Hanun'a hava saldırısı! Akraba iki aile şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 431. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN BEYT HANUN'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında içeride bulunan akraba iki aileden 25 kişi şehit oldu.

Ailenin akrabalarından Abdurrahman Kelhut, "İsrail ordusu, Kelhut ailesine mensup iki ailenin barındığı bir evi vurdu ve aileleri tamamen yok etti." dedi.

Kelhut, "İlk aile baba, çocukları, eşleri ve torunlarından oluşuyordu. İkinci aile ise baba, anne ve iki küçük kızlarından oluşuyordu." diye konuştu.

Saldırıda 25 kişinin yaşamını yitirdiği, her iki ailenin de devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Beyt Hanun'a göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

İsrail'in Beyt Hanun kasabasında düzenlediği diğer hava saldırılarında da 15 Filistinli şehit olmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 758 Filistinli şehit oldu, 106 bin 134 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

02:58 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD yetkilileriyle Gazze ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

01:34 İsrail'de bir hapishanede, yönetiminin verdiği bozuk yiyecekler sebebiyle bazı Filistinli tutukluların zehirlendiği bildirildi.

00:41 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi, telefon görüşmesinde Gazze ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

00:19 Gazze'de görev yaptıktan sonra ABD'ye dönen Amerikalı doktorlar, yaşadıklarını ve gördüklerini anlatmakta zorlanırken İsrail'in Gazze'deki soykırımının son bulması için çağrı yaptı.

00:15 İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında içeride bulunan akraba iki aileden 25 kişi şehit oldu.