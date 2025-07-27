İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2025 Pazar / 2 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den binlerce ihlal: Lübnan'da orman yangını çıkardı
Dünya

Soykırımcı İsrail'den binlerce ihlal: Lübnan'da orman yangını çıkardı

İşgalci İsrail, Lübnan ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail'e ait insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentine bağlı Hamul ve Yatır'daki ormanlık alanlara yanıcı bomba attı. Bölgede çıkan yangınlar söndürülmeye çalışılırken, İsrail ordusundan saldırıya dair açıklama yapılmadı.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 18:57 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den binlerce ihlal: Lübnan'da orman yangını çıkardı
ABONE OL

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'in İHA saldırısı sonucu Hamul ve Yatır'daki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Lübnan sivil savunma birimleri ve yerel yardım kuruluşları, İsrail İHA'sının attığı yanıcı bomba sonucu çıkan yangınları söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail'e ait İHA'lar Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl'in çeşitli bölgelerinin üzerinde alçak irtifada yoğun şekilde uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.