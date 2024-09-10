Soykırımcı İsrail'den bir katliam daha! En az 40 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 340. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL KANA DOYMUYOR



İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin şehit olduğu, 60'ının yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenledi.

Saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştuğu ve en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve yok olduğu, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü kaydedildi.

Sivil savunma ekiplerinin, bölgede elektrik olmaması, cesetlerin oluşan çukura gömülmesi ve etrafa saçılması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Bu nedenle sayının artabileceği belirtildi.

- OLUŞAN ÇUKURLARA GÖMÜLÜP YOK OLAN AİLELER VAR



İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en çirkin katliamlardan biriyle karşı karşıya olduklarını belirten Sivil Savunma Müdürlüğü saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının yaralandığını, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Her bir çadırda en az 5 kişi olduğu düşünülürse çok büyük bir sayıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılır. Bölgede 3 büyük çukur oluştu. Çadırlar, bu çukurlara gömüldü. Cesetleri çıkarmamız çok uzun sürebilir, bunun için ağır iş makinelerine ihtiyacımız var. Çukurlara gömülüp tamamen yok olan aileler var." dedi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite ise yaptığı açıklamada, kumaş ve naylonlardan oluşan çadırların, dağ ve büyük binaların bombalanmasında kullanılan ABD yapımı büyük füzelerle vurulduğunu kaydetti.

Sevabite, 40 ölü ve onlarca yaralının dışında onlarca kişinin de kumlar altına gömülerek kaybolduğunu aktardı.

Uluslararası toplumun Gazze'de işlenen katliamlara ses çıkarmadığına işaret eden Sevabite, İsrail'in 340 günde 3 bin 450 katliam işlediğini söyledi.

İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti.

- HAMAS, İSRAİL'İN İDDİALARINI YALANLADI



Hamas'tan yapılan açıklamada, hedef alınan bölgede direnişçilerin olduğu yönündeki iddiaların "düpedüz yalan" olduğu ifade edildi.

İsrail'in bu tür iddialarla, işlediği çirkin katliamları meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, Hamas'ın daha önce pek çok kez "sivillerin olduğu yerlerde direniş unsularının bulunmadığı ya da bu yerlerin askeri amaçlarla kullanılmadığını" açıkladığı dile getirildi.

İsrail savaş uçaklarının "güvenli" olduğu iddia edilen bir bölgede gerçekleştirdiği "korkunç" katliamın, Nazist İsrail hükümetinin, uluslararası hukuku ve saldırıların durdurulması yönündeki çağrıları hiçe sayarak Filistin halkına karşı iğrenç katliamlar işlemeye ve soykırıma devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

07:07 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin şehit olduğu, 60'ının yaralandığı belirtildi.

05:13 İsrail gazetesi Haaretz'in editörü Aluf Benn, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Gazze'nin kuzeyinin ilhak edilmesi ve bu bölgede İsrailliler için yerleşim yerleri kurulmasına hazırlandığını iddia etti.

02:38 UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İsrail ile İtalya arasındaki maçın başında, İtalyan taraftarlar İsrail ulusal marşını sırtlarını dönerek protesto etti.

01:20 İsrail medyası, ordunun Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yaklaşık 9 ay önce İsrailli 3 esiri öldürdüğünü ancak bunu kamuoyundan gizlediğini iddia etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.