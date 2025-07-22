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Dünya

Soykırımcı İsrail'den çok cepheli tehdit: 2026'yı işaret ettiler

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların devam ettiğini belirterek, 'İran ve ekseni hala hedefimizde. İran'a karşı yürütülen kampanya sona ermedi' ifadelerini kullandı. Zamir, 2026 yılının hazırlık yılı olacağını, askeri kapasitelerin yeniden inşa edileceğini söyledi.

IHA22 Temmuz 2025 Salı 13:44 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den çok cepheli tehdit: 2026'yı işaret ettiler
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İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Gazze Şeridi ve İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam ettiğini belirterek, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), her cephede ve sınırlarımız boyunca hayati savunmayı sürdürürken, aynı zamanda birden fazla arenada taarruz gücüyle hareket etmelidir. Hava üstünlüğümüzü korumaya ve istihbarat çabalarımızı ilerletmeye devam edeceğiz" dedi.

Gazze savaşını, IDF'nin şimdiye kadar karşılaştığı en karmaşık savaşlardan biri olarak tanımlayan Zamir, Batı Şeria'daki operasyonların, Lübnan'da Hizbullah'a ve "Suriye'deki İran hedeflerine" yönelik faaliyetlerin sürdürülmesinin gerekliliğini savundu.

Eyal Zamir, "İran ve ekseni hala hedefimizde. İran'a karşı yürütülen kampanya sona ermedi" ifadelerini kullanarak, 2026 yılının hazırlık yılı olacağını, askeri kapasitelerin yeniden inşa edileceğini ve operasyonel fırsatların değerlendirileceğini bildirdi.

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