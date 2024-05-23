Soykırımcı İsrail'den Gazze itirafı: Hiçbir hedefi gerçekleştiremedik

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 230. gününde sürüyor.

İSRAİL ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ: GAZZE'DEKİ SAVAŞIN STRATEJİK HEDEFLERİNDEN HİÇBİRİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK



İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki savaşın stratejik hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını söyledi.

İsrail Kanal 13 televizyonunun haberine göre Hanegbi, parlamentodaki Güvenlik ve Dışişleri Komisyonu Toplantısı'nda, ordunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların durumuyla ilgili bilgi verdi.

Toplantı sırasında konuşan Hanegbi, "Savaşın stratejik hedeflerinden hiçbirine ulaşamadık." dedi.

Kaçırılan Gazze'deki İsrailli esirlerin ülkeye geri getirilmesi konusunda anlaşmaya varamadıklarına ve Hamas'ı deviremediklerine işaret eden Hanegbi, Gazze Şeridi çevresinde yaşayanların güvenli şekilde evlerine dönmelerine de izin veremediklerini dile getirdi.

Hanegbi, İsrail ordusunun, savaşın hedeflerine ulaşmanın çok uzun bir zaman alacağını, bir yıl değil, yıllar alacağını söylediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın başlangıcında Binyamin Netanyahu hükümeti üç hedef belirlemişti. Bu hedefler, Hamas'ı askeri ve yönetim olarak ortadan kaldırmak, Gazze'deki İsrailli esirleri kurtararak ülkeye geri getirmek ve Gazze'nin gelecekte İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik iki gün süren saldırılarında yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, Cenin'de hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini hedef alan saldırılarında en az 10'u çocuk 17 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, iki gün süren askeri saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi.

06:45 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, daha önce ilan ettiği üzere Ramallah'ta ülkesinin büyükelçiliğinin açılması için talimat verdi.

04:57 Yüzlerce İsrailli, Savaş Kabinesi'nin toplantısı sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisi önünde gösteri yaparak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin takas anlaşmasıyla serbest bırakılmasının sağlanmasını talep etti.

02:26 İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki savaşın stratejik hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını söyledi.

01:06 Almanya'nın başkenti Berlin'de, Humboldt Üniversitesi'nde Filistin'e destek vermek için gösteri yapan öğrencilere bugün yerel saatle 18.00'e kadar müsamaha gösterileceği bildirildi.

00:51 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya ve Zeytun mahallelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

00:34 New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail'in Associated Press'in (AP) canlı yayın ekipmanlarını iade etmesinin, basın özgürlüğünü savunan sivil toplum kuruluşlarının yoğun tepkisi sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 514 Filistinli hayatını kaybetti.