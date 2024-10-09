Soykırımcı İsrail'den Gazze'de 3 eve hava saldırısı: Çok sayıda şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 369. gününde sürüyor.

İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NDE 3 EVE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRISINDA 16 FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİ

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin doğusunda ve orta kesiminde 3 eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 16 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kızılayı'ndan sağlık görevlileri, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze şehrinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde Ferhat ailesinin evini hedef alması sonucu aynı aileden 9 kişinin şehit olduğunu belirtti.

Sağlık görevlileri, saldırıda yaşamını yitirenlerin evin enkazından çıkarılarak Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.

İsrail ordusuna ait bir uçağın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Cemel ailesinin evini bombalaması sonucu da biri çocuk 3 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık görevlileri, saldırıda şehit olan 3 kişinin cenazesinin yanı sıra yaralıları evin enkazından çıkararak kamptaki El-Avde Hastanesi'ne kaldırdı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimdeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda ise İsrail savaş uçağının El-Halidi ailesine ait evi hava saldırısıyla hedef alması sonucu biri çocuk dört kişi şehit oldu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde kuşatma altına aldıkları evde bir Filistinliyi gerçek mermiyle ateş açarak öldürdüğü bildirildi.

05:25 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin doğusunda ve orta kesiminde 3 eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 16 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

05:19 Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının 1. yılı ve Filistinlilere yönelik soykırımı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

03:01 İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

01:53 Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastaneyi boşaltma yönündeki tehditlerini kesinlikle reddettiğini duyurdu.

01:46 Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cebaliye'ye yönelik 4 gündür devam eden saldırılarında onlarca sivilin katledildiği belirtilerek, "İnsanların cesetleri sokaklara saçılmış durumda ve onlara ulaşmak çok zor. Çünkü askerler ambulans ve sivil savunma ekiplerini hedef alıyor" denildi.

01:36 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan halkını Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı saldırılarla tehdit etmesini "provokasyon" olarak nitelendirdi.

00:33 Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini isteyen Filistin destekçisi kadın hakları savunucuları, Tel Aviv hükümetine silah ambargosu uygulanması talebiyle gösteri düzenledi.

00:31 Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastanenin tahliye edilmesi yönündeki uyarısını, "sürgün planını uygulamaya yönelik suç teşebbüsü" olarak nitelendirdi.

00:27 Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlattığı geniş çaplı saldırıların 4'üncü gününde bölgede katliam yaptığını ve uyguladığı sıkı abluka nedeniyle insani durumun çok kötü olduğunu duyurdu.

00:10 Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü soykırım protesto edildi ve saldırılarda öldürülen Filistinliler anıldı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli şehit oldu, 97 bin 590 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.