Soykırımcı İsrail'den Gazze'de bayram gün katliam! Çok sayıda şehit var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine yönelik saldırılarına Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de devam etti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 9 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kent merkezi, kuzeydeki Cibaliya ve güneydeki Han Yunus'ta evleri, çadırları ve sivil araçları hedef aldı.

Saldırılarında 5'i çocuk 9 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail tankları Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesine yoğun topçu atışları yaparken, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze kentinde ise Tuffah Mahallesi'nde 3 sivil araca hava saldırısı düzenledi.

İsrail askeri helikopterleri ayrıca Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesine yoğun ateş saldırısı düzenledi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde de İsrail savaş uçaklarının Mukbil ailesine ait bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Ramazan bayramında da devam ediyor. İsrail, Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin kaldıkları çadırları hedef aldı. Saldırıda çok sayıda kişi şehit oldu.

03.40 Filistin Toprak Günü arifesinde Fas'ta binlerce kişi, Gazze Şeridi'yle dayanışma ve İsrail'in Filistinlilere saldırılarını yeniden başlatmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

01.50 İsrail'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası önerisine alternatif bir öneri sunarak, Hamas'ın Mısır'ın teklifinde öngörülen 5 yerine 10 esiri serbest bırakmasını talep ettiği bildirildi.

00.57 Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (Center for Middle Eastern Studies-CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar, merkezin bazı programlarının "Yahudi karşıtı perspektifi temsil etmede başarısız olduğu" iddiasının ardından görevinden alınıyor.

00.54 Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze ile ilgili 2 gün önce kendilerine yeni bir teklif sunduğunu ve bunu kabul ettiklerini duyurdu.

- İSRAİL, ATEŞKESİ BOZARAK GAZZE'YE YENİDEN SALDIRI BAŞLATMIŞTI

Netanyahu hükümetinin 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak saldırılarla "Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmayı amaçladığını" iddia etmesi, İsrailli esir yakınları tarafından "aldatmaca" diye tepki çekmişti.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 921'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 54'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 277'ye, yaralıların sayısı 114 bin 95'e yükseldi.