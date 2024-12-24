Soykırımcı İsrail'den Gazze'de bir katliam daha! Çok sayıda şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 445. gününde sürüyor.

İSRAİL, ARALARINDA 2 ÇOCUK VE YARDIM PERSONELİNİN BULUNDUĞU 7 FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir araç ve eve düzenlediği saldırıda, aralarında 2 çocuk ve yardım personelinin bulunduğu 7 Filistinli şehit oldu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivil bir aracı hedef alması sonucu 4 yardım personeli şehit oldu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda ise 2'si çocuk 3 kişi şehit oldu, birkaç kişi yaralandı.

Ölü ve yaralılar, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 317 Filistinli şehit oldu, 107 bin 713 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:27 Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, Filistin halkına destek amacıyla yürüyüş yapıldı.

04:01 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir araç ve eve düzenlediği saldırıda, aralarında 2 çocuk ve yardım personelinin bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

01:54 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, kendilerine bağlı kuruluşların Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalıştığını ancak İsrail tarafından erişim kısıtlamalarının devam ettiğini söyledi.

00:06 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'deki Husilerin liderlerini öldürme tehdidinde bulunarak, "Tahran, Gazze ve Lübnan'da Heniyye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımızın aynısını Hudeyde ve Sana'da da yapacağız." dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.