Soykırımcı İsrail'den Gazze'de bir katliam daha! Çok sayıda şehit var

İsrail ordusu, yaklaşık 2 yıldır bombaladığı Gazze Şeridi'nde Filistinlileri yerlerinden ederek sürdüğü sözde "güvenli bölgelerde" de hedef almaya devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir sığınma merkezinin yanı sıra evleri ve bir grup vatandaşı hedef alan saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda, İsrail ordusunun bir grup vatandaşa yönelik saldırısında en az 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kuzeydeki Gazze kentinde İsrail'in bir evi bombalaması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinde yer alan Yermuk Stadyumu yakınlarında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir sığınma merkezine düzenlenen saldırıda da 2 çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde de toplanan bir grup vatandaşı hedef alan İsrail saldırısında Filistinli 1 kadın yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Kentin güneyindeki İslam Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında da yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlenen saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk yaralandı.

Bu arada İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesi'ndeki birçok evi bombalarken, sabah saatlerinden itibaren de patlayıcılarla evleri havaya uçurmaya devam etti.

- İSRAİL ORDUSU, ŞİFA HASTANESİ MÜDÜRÜ EBU SİLMİYYE'NİN YAKINLARINI HEDEF ALDI

Hastane kaynakları, İsrail ordusunun Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

Hastane kaynakları, vurulan evin Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait olduğunu belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş da yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait evi bombaladı. Saldırıda Ebu Silmiyye'nin kardeşi ve çocukları yaşamını yitirdi. Ebu Silmiyye ise bu sırada Şifa Hastanesinde görevi başındaydı." bilgisini paylaştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda aralarında 2 çocuğun da olduğu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun hava bombardımanlarının ardından kara saldırılarını başlattığı Gazze kentindeki Filistinliler, zor şartlar altında güney bölgelere göç etmeye devam ediyor.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle 8 yaşındaki Muhammed Şahin isimli Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

01.21 Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İsrail'in "tek taraflı eylemleriyle" Orta Doğu'da iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı uyarısında bulundu.

00.21 Fas, Yemen ve Lübnan'da yüz binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım yapmasını ve aç bırakma politikasını protesto etmek için gösteriler düzenledi.

00.08 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 174'e, yaralananların sayısı ise 166 bin 71'e yükseldi.

00.05 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 21'i kuzeydeki Gazze kentinden olmak üzere 40 Filistinli hayatını kaybetti.

00.00 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştüğü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de tanıma niyetinde olduğunu söyledi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 174 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 71 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 622 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 30 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 514'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 431 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.