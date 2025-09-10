Soykırımcı İsrail'den Gazze'de bir katliam daha! Çok sayıda şehit ve kayıp var

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli şehit oldu, 25 kişi kayboldu.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynakları, AA muhabirine, İsrail bombardımanının Gazze'nin farklı bölgelerinde evleri ve yardım bekleyen sivilleri hedef aldığını aktardı.

İsrail ordusu Refah kentinde bir yardım dağıtım merkezinin yakınını hedef alarak yardım bekleyen 6 Filistinliyi şehit etti.

Han Yunus'un güneybatısında yardım bekleyen 5 Filistinli de yine İsrail saldırısında şehit oldu.

İsrail ordusu, sabahının erken saatlerinde Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilere barınak sağlayan el-Hüsari ailesine ait evi bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi ekipleri, saldırıda birçok kişinin yaralandığını, 25'ten fazla kişinin ise enkaz altında kaybolduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze şehrinin En-Nasr ve Tel el-Heva mahallelerinde yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve Yermuk Caddesi'nde de evleri bombalayarak biri çocuk 13 Filistinliyi şehit etti.

Hastane yetkilileri de son birkaç saatte, İsrail'in açtığı ateş veya top atışları sonucu çeşitli bölgelerde hayatını kaybeden 9 Filistinlinin cenazelerinin hastaneye ulaştığını belirtti.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki evlere bubi tuzaklı robotlar yerleştirdi. Aynı saatlerde bölge topçu ateşiyle de hedef alındı.

Öte yandan topçu atışları aynı zamanda Han Yunus'un merkezini ve Gazze Şeridi'nin ortasındaki el-Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyini hedef alarak, sivillerin yaşadığı yıkımı ve acıyı derinleştirmeye devam ediyor.

Sabah saatlerinde yeni bir tahliye emri yayımlayan İsrail ordusu, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık bir milyon Filistinliyi güneye, el-Mevasi bölgesine gitmeye çağırmıştı.

Ordu, şehirde kalmanın "son derece tehlikeli" olacağı uyarısında bulundu ve bölgede "büyük bir güçle" hareket edileceğini duyurmuştu.

İsrail, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yürütüyor.

Bu saldırılarda şu ana kadar 64 bin 522 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 163 bin 96 kişi yaralandı. Yüz binlerce kişi yerinden edildi, 140'ı çocuk olmak üzere 393 Filistinli de kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.21 ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da gittiği bir restoranda Gazze'de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi.

05.11 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik dün düzenlediği yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarında 33 Filistinli hayatını kaybetti, 25'ten fazla kişi kayboldu, onlarca kişi de yaralandı.

02.42 İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki bir gemiye daha insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.

01.35 ABD'li Senatör Bernie Sanders, Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırı düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "kontrolden çıktığını" bildirdi.

00.48 İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Katar saldırısının bölgedeki yıkıcı şiddet döngüsünü artırma riski taşıdığını söyledi.

00.30 İngiltere'de Filistin yanlısı gruplardan El-Aksa'nın Dostları, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında yakalama kararı çıkarılması talebiyle mahkemeye başvurdu.

00.28 İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkeye yapacağı ziyareti protesto etti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA CAN KAYBI SON 24 SAATTE 83 ARTARAK 64 BİN 605'E ÇIKTI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 64 bin 605'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 83 ölü ve 223 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 59 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 51 bin 278 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 444'e, yaralananların sayısının da 17 bin 831'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 605'e, yaralıların sayısının 163 bin 319'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.