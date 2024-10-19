Soykırımcı İsrail'den Gazze'de bir katliam daha: En az 33 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 379. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ CİBALİYA MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRISINDA 33 KİŞİ ŞEHİT OLDU



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında en az 33 kişi şehit oldu, 85 kişi yaralandı.

İsrail, 14 gündür kuşattığı, sağlık sistemini çökerttiği ve iletişim hatlarını keserek insani felakete neden olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde akşam saatlerinde Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresini yoğun bombardımana tuttu.

Gazze'deki Filistin Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının kampa düzenlediği hava saldırıları sonucu 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinlinin şehit olduğu, durumu ağır olanların da bulunduğu 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

Enkaz altında hala çok sayıda kişi olduğu tahmin edildiğinden şehit sayısının 50'yi bulmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkına karşı yapılan bu soykırımı sessizce izleyen dünya ülkelerinin ahlaki çöküşünü ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya Mülteci Kampı'nda devam eden katliamını en güçlü şekilde kınıyoruz. Sivil halka, çocuklara ve kadınlara karşı devam eden soykırım ve etnik temizlik suçlarına dünya devletlerinin tepki göstermesini talep ediyoruz."

Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze'deki diğer sivil hedeflere karşı işlenen soykırım ve etnik temizlik suçlarından, İsrail ile ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve destek veren diğer ülkelerin sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Uluslararası toplum ve küresel örgütlerin İsrail üzerinde baskı kurarak Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki soykırımı, Filistin halkına karşı etnik temizliği ve akan kanı durdurmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde ve Endonezya hastanelerini bombalarken, elektriğini kestiği Endonezya Hastanesi'nin etrafını saatlerdir tanklarla kuşatmaya devam ediyor.

İran dini lideri Ali Hamaney, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehit edilmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek" dedi.

Arap dünyasındaki çeşitli kurum ve hareketler, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajları paylaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir eve düzenlediği saldırıda 5 Filistinli şehit oldu.

08:01 Filistin resmi haber ajansının tıbbi kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail tankları, Endonezya Hastanesini kuşatarak saldırı başlattı. Açılan tank atışları sonucu jeneratörler devre dışı kaldı.

Filistin Ulusal Meclis Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde uyguladığı sıkı kuşatma ve gıda ile su girişini engellemesi nedeniyle insani durumun daha da kötüleştiğini bildirdi.

02:57 İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bir çocuğu insanız hava aracı (İHA) ile hedef alarak şehit etti.

02:30 ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün, Gazze'de "barışı kolaylaştıracağını" düşündüğünü söyledi.

02:13 Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, İsrail'in 2 haftadır süren yıkıcı saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin yoğunluktan çalışamaz duruma geldiğini belirterek, "Bazı hasta ve yaralılar ilaç bulamıyor ve tedavi olamadan ölüyor." dedi.

01:48 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında en az 33 kişi şehit oldu, 85 kişi yaralandı.

01:37 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de ateşkesin sağlanması için her yolu denemeye hazır olduklarını, uluslararası hukuk ve BM kurumlarına saygı duymayan İsrail'in üyeliğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

00:56 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Gazze Şeridi'ndeki mevcut durumun UNESCO'nun faaliyetleri üzerindeki etkileri ve sonuçlarına ilişkin kararı kabul etti.

00:03 Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörleri, İsrail'in açlık ve su kısıtlamasıyla Gazze'de soykırım yaptığını bildirdi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli şehit oldu, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 353'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 740 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 756 Filistinli hayatını kaybetti.