Soykırımcı İsrail'den Gazze'de bir katliam daha: Şehitler var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 4 kişi şehit oldu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait keşif uçakları, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde En-Necat Mülteci Kampı'nın güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırları hedef aldı.

Kuveyt Hastanesi'nden ilk yardım ekipleri, saldırı sonucu hayatını kaybeden, aralarında çocukların da olduğu 4 kişinin cansız bedenini enkaz altından çıkardı, yaralılar hastaneye nakledildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırımına devam ediyor.

Uluslararası çağrılar ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes kararlarına rağmen saldırılar, aç bırakma, yıkım ve zorla göç ettirme politikalarıyla sürüyor.

ABD'nin desteklediği bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 195 bin Filistinli şehit oldu veya yaralandı. On binlerce kişi kayboldu, yüz binlercesi evsiz kaldı ve çok sayıda çocuğun ölümüne yol açan kıtlık devam ediyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Sincil kasabasında bir Filistinliyi darbederek öldürmesinin, İsrail'in faşist planlarını ortaya koyduğunu belirtti.

01.00 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatını kısıtlamasının "hayati tehlike" oluşturduğu uyarısında bulundu.

00.53 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 4 kişi şehit oldu.

00.20 İspanya'nın başkenti Madrid'de toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Filistin halkıyla dayanışma içinde olan bazı sivil toplum örgütlerinin çağrılarıyla Madrid'deki Sol Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail karşıtı gösteri düzenledi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 575 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 879 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 13 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 838 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 766'ya, yaralıların sayısı da 5 bin 44'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.