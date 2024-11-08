Soykırımcı İsrail'den Gazze'de iki katliam: 42 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 399. gününde sürüyor.

HAMAS: İSRAİL, GAZZE'DE BİR GÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İKİ KATLİAMDA 42 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Hamas, İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği iki katliamda 42 Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere Filistin halkına karşı katliamlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze'de sivillere karşı gerçekleştirdiği katliamın sonuncusunun Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı bir okulda yaşandığı ifade edildi. Bu katliamda 12 kişinin şehit olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda da bir katliama imza attığı ifade edildi. Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen bombardımanda çoğu kadın ve çocuk 30'dan fazla sivilin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci Nazi ordusunun etnik temizlik düzeyindeki bu katliamları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine uyguladığı sıkı ablukayla birlikte gerçekleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü tüm bu katliamları ABD'nin himayesinde gerçekleştirdiği vurgulanırken Arap ülkeleri ve uluslararası topluma "Filistin halkına yönelik katliamların önüne geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Beled beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin şehit olduğu belirtilmişti.

Ayrıca İsrail'in akşam saatlerinde Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı BM okuluna düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişinin şehit olduğu kaydedilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02:25 İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesi'ndeki Hamada ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.

01:34 İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki Shati Mülteci Kampı'nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı.

01:30 Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'e silah sevkiyatının sonlandırılmasına yönelik ortak mektup girişimine ilişkin açıklamasında, "Tüm devletleri, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle sivilleri korumaya, kalıcı bir ateşkesi tesis etmeye ve uluslararası barış ve güvenliği korumaya çağırıyoruz" dedi.

01:04 İsrail Başbakanlık Ofisi'nin İsrail ordusunda bir subayın "hassas ve kişisel görüntülerini" elinde tuttuğu iddia edildi.

01:02 İrlanda Parlamentosunun alt kanadı Dail'de yapılan oturumda İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirten bağlayıcı olmayan önerge kabul edildi.

00:20 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunun hedef alındığı bir saldırıda askerlerden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

00:07 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Dışişleri Başkanı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği görüşmede İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi talebini yineledi.

00:00 Hamas, İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği iki katliamda 42 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli öldü, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 780 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 775 Filistinli hayatını kaybetti.