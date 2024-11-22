Soykırımcı İsrail'den Gazze'de insanlık dışı plan! Çok sayıda çocuk zehirlendi

GAZZE'DE İSRAİL ORDUSUNUN BIRAKTIĞI KONSERVELER 15 ÇOCUK VE BİR KADINI ZEHİRLEDİ

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 413. gününde sürüyor.

İsrail ordusunun Gazze kenti doğusuna bıraktığı konserve yiyecekleri yiyen 15 çocuk ve bir kadının zehirlendiği bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi doğusunda daha önce düzenlediği kara saldırıları esnasında geride bıraktığı konserve yiyecekleri yiyen 15 çocuk ve bir kadın zehirlendi." bilgisi paylaşıldı.

Filistinlilerin, bulabilecekleri her türlü konserve yiyecek veya gıdayı, özellikle de süt ürünlerini yemenin tehlikesi konusunda uyarıldığı açıklamada, İsrail ordusunun, yiyenlere zarar vermek amacıyla bozulmuş gıda maddelerini kasıtlı olarak bırakabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, zehirlenen kişilerin durumuna ilişkin bilgiye yer verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 56 Filistinli şehit oldu, 104 bin 268 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:41 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki El Mevasi bölgesi ve Deyr El Balah şehrine düzenlediği saldırılarda en az 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

02:06 İsrail'de "gizli belgelerin sızdırılması" olayına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı Eliezer Feldstein, "ulusal güvenliği tehlikeye atmakla" suçlandı.

01:59 İsrail ordusu, bir ayı aşkın süredir kuşatma uyguladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'ndeki elektrik jeneratörünü bombaladı.

01:28 Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki durumla ilgili gelişmeleri ele aldı.

01:21 İsrail ordusunun Gazze kenti doğusuna bıraktığı konserve yiyecekleri yiyen 15 çocuk ve bir kadının zehirlendiği bildirildi.

01:13 Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan, mahkemenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri kararının uygulanması için üye ülkelere çağrıda bulundu.

00:56 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 12 saatte düzenlediği saldırılarda 112 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

00:56 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze Şeridi, Lübnan ve Sudan'daki gelişmeleri görüştü.

00:52 ABD yönetimi ile birçok Kongre üyesi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında aldığı tutuklama kararını alkışlarken, Gazze'de soykırım yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında aldığı benzer kararı reddetti.

00:10 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını reddettiklerini bildirdi.

00:05 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in söz konusu tarihten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 56 Filistinli şehit oldu, 104 bin 268 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 377'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 800 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.