Soykırımcı İsrail'den Gazze'de son 24 saatte iki katliam! Şehit sayısı 42 bin 438'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 377. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 377 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 42 BİN 438'E ÇIKTI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 29 artarak, 42 bin 438'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 377 gündür uyguladığı soykırıma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 29 kişinin şehit olduğu, 93 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 42 bin 438'e, yaralı sayısının 99 bin 246'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Generaller Planı"yla Filistinlileri göçe zorlaması konusunda ABD yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, kuzeydeki Beyt Lahiya kentinde bulunan ve İsrail ordusunun 13 gündür abluka altında tuttuğu Kemal Advan Hastanesinde yeni doğan ünitesinde "gerçek bir insani felaket" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de Joe Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle çalıştıkları bakanlıklardan istifa eden yetkililer Josh Paul ve Tariq Habash'ın Gazze'ye yönelik yeni bir PAC (siyasi eylem komitesi) kurduğu belirtildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Gazze'deki katliamına rağmen hükümetinin İsrail'e silah ihracatını sürdürme kararını savundu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 29 artarak, 42 bin 438'e çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu'daki insani işlerden sorumlu özel temsilci olarak atadığı Lise Grande, ABD'nin Gazze'ye gıda ve ilaç girişini engellediği için yakın müttefiki İsrail'e silah transferini durdurmayacağı itirafında bulundu.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Dairesi Genel Müdürü Zane Dangor, İsrail'e kaşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtıkları soykırım davasını geri çekmeleri için bazı Kuzey Yarımküre ülkelerinden baskı yapıldığını belirterek, "Bu davayı tamamlayacağız, nihai sonuca ulaşana kadar devam edeceğiz." dedi.

ABD'deki Columbia Üniversitesi, İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Shai Davidai'yi üniversite çalışanlarına ve öğrencilere tehditkar davranışlar sergilediği ve sözlü taciz ettiği gerekçesiyle geçici olarak görevinden uzaklaştırdı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin Gazze'ye daha fazla insani yardım girişinin sağlanması için İsrail hükümetine 1 aylık süre verme kararının "daha fazla insanın ölmesine yol açabileceği" uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, art arda 13'üncü gününde Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik kara saldırılarını sürdürüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin işgal karşıtı gösterisi sırasında İsrail askerleri tarafından ayağından vurulan ABD'li lise öğretmeni Daniel Santiago, "Eğer o zaman yetkililer gerekeni yapsaydı, Ayşenur (Ezgi Eygi) bugün belki yaşıyor olurdu." dedi.

Batılı yetkililer, Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunup İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduklarını belirtirken, Türkiye'nin Orta Doğu'daki pozisyonuna ve gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına dikkati çekti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve düzenlediği saldırılar devam ederken Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine, havadan insani yardım malzemeleri indirildi. Yardımların paraşütle inişi Han Yunus kentinden görüntülendi.

Kanada Yayın Kurumunda (CBC) çalışan bir gazeteci, kanalın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımında "suç ortaklığı" olarak adlandırdığı haberciliği nedeniyle işinden istifa etti.

Fas'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve işlediği suçlar protesto edildi.

06:20 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın gerçekleştirdikleri görüşmede THAAD füze sisteminin İsrail'e konuşlandırılması konusunu ele aldığı açıklandı. Austin'in "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yinelediği" bildirildi.

06:00 İsrail ordusuna ait savaş uçağının Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli şehit oldu, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

05:34 Mısır ve Suudi Arabistan, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi ve Lübnan'da kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

01:22 Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinlinin 12 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşadığı belirtildi.

00:36 ABD, Gazze'deki İsrail askerlerinin düzenli biçimde sivilleri kalkan olarak kullandığına dair raporları "inanılmaz derecede rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

00:33 Cezayir, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri aç bırakmakla suçlayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) müdahale talebinde bulundu.

00:17 Kanada, İsrail'in soykırım işlediği Gazze Şeridi'nden kaçarak ülkeye gelenlere geçici maddi destek verileceğini duyurdu.

00:15 ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail'in Gazze'deki Filistinli mültecilerin çadırlarını bombaladığı görüntüler için "tarif edecek kelime bulamadığını" söyledi.

00:10 Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Gazze'de ateşkes sağlanması için yaklaşık son 4 haftadır hiçbir tarafla görüşme ya da temas yapılmadığını bildirdi.

00:00 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de, bir haftada yaklaşık 400 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 1500 kişinin yaralandığını belirtti.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinli şehit oldu, 99 bin 153 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 731 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 755 Filistinli hayatını kaybetti.