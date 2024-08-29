Soykırımcı İsrail'den Gazze'de şüpheli yöntem! Hamas uyardı: Aldatmaca

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 328. gününde sürüyor.

HAMAS: NETANYAHU'NUN GAZZE'DE AŞI YERLERİ TAHSİS ETMESİ, SAVAŞI SÜRDÜRMEK İÇİN ALDATMACA BİR YAKLAŞIMDIR

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı için yer tahsis edilmesi yönünde yapılan açıklamayı, savaşı sürdürmek adına yapılan bir aldatmaca olarak değerlendirerek kınadı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun ofisinin Gazze'de çocuk felci aşısına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Rişk, "Netanyahu'nun çocuk felci aşısı için Gazze'de yer ve meydan tahsis edilmesi yönündeki açıklaması, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşların insani ateşkes anlaşması çağrılarını onaylamak değil, imha ve sistematik öldürme savaşının sürdürülmesi için bir aldatmacadır." ifadesini kullandı.

Rişk ,"Netanyahu ve hükümetinin dayatmaya çalıştığı bu şüpheli yöntem, Birleşmiş Milletler'in hamlesini boşa çıkaracak ve yüzlerce çocuğu çocuk felci aşısından mahrum bırakacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rişk, BM'ye ve uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nde "İsrail'in istediği gibi değil" kapsamlı bir insani ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki tüm çocuklara aşı uygulanabilmesi için Netanyahu'ya her türlü araçla baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail medyasında çıkan haberlerde, hükümetin Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması için geçici ateşkese onay verdiği yazılmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise "Geçici ateşkese dair haberlerin asılsız olduğu ifade edilmişti

Kanal 13 televizyonu, İsrail hükümetinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından Gazze Şeridi'ndeki çocuklara çocuk felci aşısının yapılması için sunduğu geçici ateşkes talebini onayladığı yönünde bir haber yayımlamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde 10 aylık bir çocukta çocuk felci vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları Gazze Şeridi'nde 640 binden fazla çocuğun çocuk felci aşısı olması için çatışmalara insani ara verilmesine ihtiyaç duyulduğunu açıklamışlardı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:45 Venezuela, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırıları "güçlü bir şekilde" kınadığını bildirdi.

05:01 Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

03:34 İsrailli 20 askerin, Gazze Şeridi'ndeki savaşa dönmeyi reddettiği, bazılarına geri dönmemeleri halinde askeri yargılamaya tabi tutulacağı uyarısında bulunulduğu bildirildi.

02:55 "Netanyahu'nun Gazze'de aşı yerleri tahsis etmesi, savaşı sürdürmek için aldatmaca bir yaklaşımdır." diyen Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, "Dayatmaya çalışılan bu şüpheli yöntem, Birleşmiş Milletler'in hamlesini boşa çıkaracak ve yüzlerce çocuğu çocuk felci aşısından mahrum bırakacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

00:30 İsrail'de Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, muhalefet partileri liderlerine Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini devirmenin yollarını ele almak üzere acil bir toplantı yapma çağrısında bulundu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli öldü, 93 bin 778 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 703 askerinin öldüğünü, 4 bin 393 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 662 Filistinli hayatını kaybetti.