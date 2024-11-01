Soykırımcı İsrail'den Gazze'de yeni katliam: 47 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 392. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA KESİMLERİNDE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 47 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli şehit oldu, çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah, Nusayrat ve Zevayide'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi ve evleri bombaladı.

Saldırıların ardından Aksa Şehitleri Hastanesine 47 Filistinlinin naaşı ulaştı. İsrail'in saldırılarında çoğu çocuk ve kadın, onlarca kişi de yaralandı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu, Nusayrat'ta farklı bölgelerden yerinden edilmiş akrabalarını misafir eden birçok evi hedef aldı. İsrail'in evleri bombalamasının ardından yardıma gelenler oldu. İsrail güçleri, bunun ardından bölgeye ikinci kez saldırı düzenledi. Ölenlerin çoğunun bu bölgeden olduğu kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, eylül ayında Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmada yaralanan bir askerin öldüğünü duyurdu.

ABD'de önde gelen sivil toplum kuruluşları, ülke genelindeki lise ve üniversite yönetimlerinin, öğrencilerin Filistin haklarını desteklemek için protesto hakkına saygı duyması ve bu hakkı koruması gerektiği çağrısı yaptı.

ABD'li ünlü sanatçı Della Miles, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma ilişkin, "Sanki tüm yaşananlar bir rüya, bir kabus gibi. Ama ne yazık ki bunlar gerçek. Hani bazı çocuklar vardır ya işte başkalarına kabadayılık yapar ve 'bu benimdir' diye bir şeyi başkalarından almaya çalışır. Bugün yaşanan şey de bu. Utanç verici bir durum." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünyada 1993'ten bu yana işlenen gazeteci cinayetlerinden yalnızca yüzde 13'ünde yargı bir karara varırken yüzde 27'sinde yasal sürecin durumu bilinmiyor.

Gazze'de şubat ayında görev yaptıktan sonra ülkesine dönen Fransız acil servis doktoru Pascal Andre, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de neredeyse işlevsel hastane kalmadığını ve bölgedeki sağlıkçıların yardımların bölgeye ulaşmasına ihtiyacı duyduğunu belirtti.

İsrail'e desteğin sona ermesi çağrısıyla ABD'nin Londra Büyükelçiliği karşısında kurulan çadır kampında kalan Budist rahip Ajahn Santamano, Budizm'in kurumsal olarak Gazze'de yaşananlara karşı sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah, Nusayrat ve Zevayide bölgelerine düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli şehit oldu.

06:17 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede, "ABD'nin İran ve İran destekli gruplardan gelebilecek tehditlere karşı kendi personelini, İsrail'i ve bölgedeki ortaklarını savunmaya tamamen hazır olduğunu" söyledi.

03:12 Amerikalı Müslüman gruplar, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın "(Hamas) Onlar, kendinizi savunmanız için sivilleri öldürmeye sizi mecbur bırakıyorlar." ifadesine sert tepki gösterdi.

02:55 İsrail, tutukluluk sürelerinin bitmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 25 Filistinliyi serbest bıraktı.

00:56 İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı, ez-Zavayde bölgesi ve Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin naaşları, Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı

00:30 Arap Birliği daimi temsilcilerinin, İsrail Meclisinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararını görüşmek üzere gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda "bu karara BM'de karşı karar alınması" çağrısı yapıldı.

00:15 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 27 gündür karadan sürdürdüğü saldırıları sırasında 1200'den fazla Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

00:10 İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 eve düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Filistinlinin şehit olduğu, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 163 Filistinli öldü, 101 bin 510 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 365'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 776 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 763 Filistinli hayatını kaybetti.