Soykırımcı İsrail'den Gazze'de yeni katliam! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 244. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN GAZZE'DE YENİ KATLİAM

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı 2. bölgesinde onlarca yerinden edilmiş insanın barındığı bir okulu bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırı sonucu ölen 27 kişinin cenazesinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı, onlarca yaralının getirildiği kaydedilen açıklamada, kapasitesinin üç katı yaralı ve hastalarla dolduğu vurgulandı. Hastaneye ölü ve yaralıların getirilmeye devam edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada İsrail'in bu katliamları yaparak soykırım suçu işlemesi kınandı. Açıklamanın devamında Amerika'nın İsrail'in yanında durması, silah ve askeri destek vererek bu soykırımın devamına yeşil ışık yakması da kınandı.

İnsanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenen bu suçlardan tamamen İsrail'in ve Amerikan yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, tüm dünyaya bu suçları ve Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail-Amerikan saldırılarını kınamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan, Gazze Şeridi'nde sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik bu günlük katliamlara ve soykırıma katılan İsrailli ve Amerikalı savaş suçlularını yargılamaları çağrısında bulunuldu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:19 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

05:25 Filistin Devlet Başkanlığı, Kudüs'ün işgalinin 57. yılında Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı'nda yapılan bayrak yürüyüşünü uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirerek, bunun şehrin gerçekliğini değiştirmeyeceğini bildirdi.

04:31 Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ayakta kalan tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, jeneratörlerden birinin arızalandığını ve bunun da onlarca yaralı, hasta ve prematüre bebeğin ölümüne yol açabilecek bir "insani felaketin" ortaya çıkmasına neden olabileceğini duyurdu.

04:17 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini, yetersiz beslenmenin hayati tehlike riskini artırdığını bildirdi.

04:09 Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Suudi Arabistan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ve Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşünü" kınadı.

02:09 İtalya'da önceki dönem milletvekillerinden Stefano Apuzzo, Milano kentinin katedrali Duomo'nun terasına çıkarak ön cephesine büyük bir Filistin bayrağı astı.

00:53 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze konusunda önemli çabalar sarf ettiğini belirterek, "Şu anda Gazze'de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor." dedi.

00:47 Hamas, İsrail Meclisinin Kudüs'te diplomatik misyonların açılmasını engellemeyi öngören yasa tasarısının onaylanmasını "Siyonist misilleme" olarak değerlendirdi.

00:07 İsrail Savaş Kabinesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın birkaç gün önce açıkladığı ateşkes önerisiyle ilgili Hamas'tan bir yanıt gelinceye kadar Katar'a müzakere heyetinin gönderilmesini erteleme kararı aldı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 527 Filistinli hayatını kaybetti.