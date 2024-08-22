Soykırımcı İsrail'den Gazze'de yeni katliam: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 321. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU MAGHAZİ MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRI DÜZENLEDİ

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da olduğu birçok kişinin şehit olduğu bildirildi.

Saldırıda şehit olan Filistinlilerib naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılan müzakerelerin başarılı olacağını umut ettiğini söyledi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da olduğu birçok kişinin şehit olduğu bildirildi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

ABD'nin Chicago kentinde toplanan Demokrat Parti Kongresi'nde, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerden birinin ailesi konuşma yapmasına rağmen Filistin asıllı birinin konuşmasına izin verilmemesi, tepkilere yol açtı.

Belgeseliyle Gazze'de hayatta kalmaya çalışan Filistinlilerin mücadelesini anlatan yapımcı Leyla al-Arian, uluslararası toplumun İsrail'i dizginlemekte başarısız olduğunu söyledi.

ABD'nin İsrail'e gönderdiği askeri yardımın durdurulmasını talep eden Filistin destekçisi protestocular, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin canlı yayınını yarıda kesti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere yaptığı ziyaretlerde "aşağılandığını" söyledi.

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05:02 ABD Başkanı Joe Biden, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Gazze'de ateşkes görüşmelerinin tamamlanmasının aciliyetini" vurguladı.

04:21 ABD'nin Chicago kentinde Demokrat Parti Kongresi devam ederken, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e silah desteğinin son bulmasını talep eden binlerce gösterici kongrenin yapıldığı bölgeye yürüdü.

02:49 Fas'ta, 1969'di Mescid-i Aksa'nın kundaklanarak yakılmasının 55. yıl dönümünde "Mescid-i Aksa ile Dayanışma Haftası" etkinlikleri çerçevesinde gösteri düzenlendi.

02:06 Hamas ve Filistin İslami Cihad hareketleri, Tel Aviv ile herhangi bir mutabakatın sağlanması için İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi şartında ısrarcı olduklarını vurguladı.

01:27 İsrailli kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini sabote etmekle suçladı.

00:36 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile hafta başında yaptığı görüşmede İsrail ordusunun, Hamas ile varılacak olası esir takası ve ateşkes mutabakatının ikinci aşamasında Gazze-Mısır sınır hattı "Philadelphi Koridoru'ndan" çekilmesi konusunda anlaştığı iddialarını reddetti.

00:31 Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsrail yönetiminin, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin uyguladığı şiddete karşı harekete geçmekle yükümlü olduğunu söyledi.

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- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 173 Filistinli öldü, 92 bin 857 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 693 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 635 Filistinli hayatını kaybetti.