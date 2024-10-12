Soykırımcı İsrail'den Gazze'de yeni katliam! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 372. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU KATLİAMA DOYMUYOR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 4 eve düzenlediği hava saldırılarında en az 12 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya el-Beled bölgesinde 4 ailenin evine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 12 Filistinlinin şehit olduğunu belirtti.

Saldırılarda 30'dan fazla kişinin yaralandığı bilgisini veren Basal, 14 kişinin ise enkaz altında kaldığını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik sıkı kuşatması ve yoğun saldırıları 6. gününde de sürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, günlerdir İsrail ordusunun "soykırım ve etnik temizliğine" maruz kalıyor.

Filistinliler, karadan abluka, evlerinin yıkılması, gıda ve ilaç yokluğuyla bölgedeki hastanelerin zorla tahliye tehditlerine rağmen göçe zorlanmaya direniyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 126 Filistinli şehit oldu, 98 bin 117 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:10 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'a yayılan saldırıları sonucunda gerilen bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

04:52 Fas'ın birçok kentinde binlerce kişi, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Lübnan ile dayanışma gösterileri düzenledi.

04:41 Nikaragua hükümeti, "faşist ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü acımasız soykırıma" tepki olarak İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.

00:10 Filistin Kızılayı, İsrail'in ablukayla birlikte yoğun bir şekilde saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yakıtın tükenmesi nedeniyle kuruma ait ambulansların hizmet veremediğini duyurdu.

00:05 İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin sağlanmasının, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının, bu durumdan etkilenen sivillere yardım edilmesinin, Orta Doğu sorununa kalıcı çözüm bulunmasının önkoşulları olduğunu söyledi.

00:00 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 4 eve düzenlediği hava saldırılarında en az 12 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

-⁠ ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 126 Filistinli şehit oldu, 98 bin 117 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 731 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.