Soykırımcı İsrail'den Gazze'de yeni katliam! Engelli iki çocuklu 4 kişilik aile şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 357. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DE ŞERİDİ'NDE ENGELLİ İKİ ÇOCUKLU 4 KİŞİLİK BİR AİLEYİ YOK ETTİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bir anne ile baba ve engelli iki çocukları şehit oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cibaliya bölgesinde el-Batş ailesinin evine düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda yaşamını yitirenlerin aynı aileden anne, baba ve engelli iki çocukları olduğu vurgulandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hava saldırısında hedef alınan ev yıkıldı, çevredeki birçok evde büyük hasar meydana gelirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 534 Filistinli şehit oldu, 96 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

07:01 Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını durdurmak için kurulan Gazze İrtibat Grubu, İsrail-Filistin sorununa karşı iki devletli çözüm önerisini ilerletmeye yönelik bir Küresel İttifak kurulmasını önerdi.

04:25 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bir anne ile baba ve engelli iki çocukları şehit oldu.

03:50 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İki devletli çözümü uygulamak için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz." dedi.

01:24 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in temel amacının Filistinlilerin mülteci statüsünü ellerinden almak olduğunu belirterek, "UNRWA yok olunca mültecilerin de yok olacağını düşünmek saflık." açıklamasında bulundu.

00:37 Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'de saldırılarına devam eden İsrail'in hedefinin, milyonlarca insanın meşru mülteci statüsünü ve geri dönme haklarını ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 495 Filistinli öldü, 96 bin 6 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.