Soykırımcı İsrail'den Gazze'de bir katliam daha! Çok sayıda şehit var

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyenlere saldırısında en az 20 Filistinlinin şehit olduğu, 246 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere yönelik saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, en az 20 Filistinli şehit oldu, 246 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

08.59 Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyenlere saldırısında 20 Filistinlinin şehit olduğu, 246 kişinin yaralandığı bildirildi.

04.48 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

03.00 İspanya'da sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı başkent Madrid'de "Soykırımı durdurun" başlıklı eylem düzenledi. Eyleme, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese (ortada), İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz (sağda) ve İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez (solda) de katıldı.

- "ÖLÜM TUZAKLARI"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.