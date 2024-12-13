Soykırımcı İsrail'den Gazze'de yeni katliam! Şehit sayısı yükseliyor

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 434. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ NUSAYRAT MÜLTECİ KAMPI'NI VURDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 30'a, yaralananların sayısı 40'a çıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bazı ev ve binaları hedef aldı.

Saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk 30 Filistinli şehit oldu, 40 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, bölgedeki büyük yıkımın ardından ambulans ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kayıp kişileri aramaya devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 21 Filistinli şehit olmuş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin batısında insani yardım ulaştırma faaliyetleri yürüten 13 Filistinliyi öldürmesi sonucu yardım ulaştırırken ölenlerin sayısının 722'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin bazı bölgelerine saldırı tehdidi nedeniyle yüzlerce Filistinli gecenin karanlığında yollara düşerek sığındıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

Hamas, Arap ülkelerindeki sağlık bakanlarına "Gazze'deki sağlık sisteminin acilen kurtarılması" çağrısında bulundu.

03:37 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 30'a, yaralananların sayısı 40'a çıktı.

00:37 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde 96 hastanın bulunduğunu ve buraya yönelik saldırıların devam ettiğini belirtti.

00:00 İsrail ordusunun, tıbbi konvoyun Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmesini engellediği belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli şehit oldu, 106 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 806 Filistinli hayatını kaybetti.