Soykırımcı İsrail'den Gazze'nin batısına yoğun hava saldırısı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 279. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE'NİN BATISINA YOĞUN HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki bölgelere yoğun hava saldırıları düzenledi.

AA muhabirinin, görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısındaki er-Rimal ve Tel el-Hava mahallelerine yoğun hava bombardımanı gerçekleştirdi.

Saldırılar sonucu bölgede büyük bir duman bulutu oluştu.

İsrail ordusu dün sabah Gazze kentine havadan attığı broşürlerde, kentin "tehlikeli çatışma bölgesi" olacağı uyarısında bulunmuş ve bölgedeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istemişti.

Atılan broşürlerde yer alan ifadelere göre, İsrail güçlerince boşaltılması istenen bölgelerin Gazze kentinin tamamını kapsadığı görülüyor.

İsrail ordusu, geçen hafta da Gazze kentindeki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilerin bölgeden ayrılmaları için duyurular yayımlamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerinden edildi. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Daha önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:48 İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki bölgelere yoğun hava saldırıları düzenledi.

02:30 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO üyesi ülkelere hitaben yaptığı konuşmada, NATO'dan, Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı "birlik ve tutarlılığı" talep etti.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği, 30 kişinin hayatını kaybettiği, en az 53 kişinin yaralandığı saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığı bildirildi.

00:01 Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin tahliye edilmesi yönündeki çağrılarını "baskı ve psikolojik terör" olarak değerlendirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma ekipleri, İsrail ordusunun Gazze kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği kara saldırılarında çok sayıda Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

00:00 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirme fırsatının "sınırlı" olduğunu söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 243 Filistinli öldü, 88 bin 33 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 571 Filistinli hayatını kaybetti.