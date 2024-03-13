Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye ağır bombardıman! Çok sayıda Filistinli öldürüldü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 159. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE GECE BOYU DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne geceden bu yana düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldürüldü, onlarca kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, saldırı ve işgalin 159. gününde, Gazze kentinin kuzeyindeki Ed-Durc ve Ez-Zeytun mahalleleri ile Selahaddin ve Sahabe caddelerini hava saldırıları, top atışları ve füzelerle vurdu.

İsrail ordusunun Ed-Durc Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 2 kişi öldü, 4 çocuk yaralandı.

Ez-Zeytun Mahallesi ile Selahaddin ve Sahabae caddelerindeki saldırılarda birçok Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerini tank ve top atışlarıyla vuran İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentinin kuzey ve batı kesimleri ile Hamad yerleşim yerini de sabaha kadar savaş uçaklarıyla bombaladı.

İsrail güçleri dün gece Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bir evi bombalamış, saldırıda aralarında bebeklerin de bulunduğu 10 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail ordusunun 159 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu açıklamış, "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." ifadesini kullanmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas, İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes için uluslararası bir teklif aldıklarına dair iddiaları yalanladı.

11:35 Alman Hava Kuvvetlerinin, Ürdün tarafından Gazze'ye havadan yardım ulaştırılması için başlatılan operasyona katılacağı bildirildi.



Eski İsrail Dışişleri Bakanı Shlomo Ben-Ami, ABD Başkanı Joe Biden'ın Filistin devletinden bahsetmesine ilişkin, "ABD'nin savaşın sonlandırılmasını Filistin devletiyle ilişkilendirmesi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya siyasi güç verdi." dedi.

ABD'de başkent Washington DC Belediyesine giren aktivistler, kent yönetiminin Gazze'de ateşkesi destekleyen karar tasarısını kabul etmesi çağrısında bulundu.

11:04 İsrail güçlerinin, işgali altındaki Doğu Kudüs yakınlarında Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişiyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.



Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Almanya ziyaretinde, Gazze konusunda Batı'nın ikiyüzlülüğünü durdurmak için çok net konuştuğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız milletvekillerinden François Thiollet, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, hakkında soykırım suçlaması varken İsrail'e silah satmaya devam etmesinin onları "suç ortağı" yapacağı uyarısında bulundu.

Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Uygulamalı Uluslararası İnsan Hakları Programı Direktörü Prof. Dr. Susan Akram, "İsrail, insani yardımların Gazze'ye girişini kasıtlı olarak engelleyerek giderek çaresizleşen ve açlık çeken bir nüfusu gıda, su, yakıt, ilaç, barınak ve diğer hayati ihtiyaçlardan mahrum bırakıyor." dedi.

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne geceden bu yana düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldürüldü, onlarca kişi yaralandı.

05:39 Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, işgalci olarak nitelendirdiği İsrail'in, ev sahibi Filistin'den daha fazla hakka sahip olamayacağını söyledi.

03:26 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly arasında gerçekleşen görüşmede İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ele alındı.

01:59 İsrail, 5 aydır aralıksız saldırıları ve kuşatması nedeniyle ağır yıkım ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonuyla "pilot proje" olarak 6 tır insani yardım gönderildiğini duyurdu.

01:58 Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, Gazze Şeridi'ne ve Filistinlilere destek için İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınında gösteri düzenledi.

01:13 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in ablukası altında Gazze'ye, açlıkla mücadele eden "Filistinli sivillerin gıdaya erişimini kolaylaştırmak için" seyyar liman görevi görecek 4 geminin yola çıkarıldığını belirtti.

01:09 İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nde "roketatar taşıdığı" iddiasıyla dronla hedef alarak öldürdüğü Filistinlinin aslında bisiklet taşıdığını kabul etti.

00:39 DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Gazze ile ilgili ateşkes girişimlerine yönelik Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

00:38 ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yapılan insani yardımların "olmasını istedikleri düzeyde gerçekleşmediğini", daha fazla insani yardım gönderilmesini istediklerini bildirdi.

00:07 ABD'de, başını bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın çektiği 8 senatörden oluşan grup, Başkan Joe Biden'a mektup göndererek "İsrail'e silah tedarik etmeyi durdurması" çağrısı yaptı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 184 Filistinli öldürüldü, 72 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.