Soykırımcı İsrail'in 333 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 40 bin 819'a çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 333. gününde sürüyor.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 40 BİN 819'A ÇIKTI



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 40 bin 819'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 333 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 33 Filistinlinin daha şehit olduğu, 67 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 40 bin 819'a, yaralı sayısının da 94 bin 291'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen aralıksız saldırılarına ilişkin taraflı yayınlarıyla birçok kez gündeme gelen İngiliz ana akım medyası eleştirilerin odağı oldu.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Gazze'de ateşkes sağlanması için Filistin tarafıyla yakın çalışmak istediğini belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 819'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentleri ile kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'de başlayan çocuk felci aşılama kampanyası kapsamında aşı olan çocuk sayısının 161 bini aştığını bildirdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında bir genç kadın ile bir çocuğun da olduğu 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" İsrail haritasını göstererek, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıları anlattı.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ülkesinin İsrail'e 350 silah ihracat lisansından 30'unu askıya alma kararının, bu ülkenin güvenliği üzerinde "önemli etkisi olmayacağını" bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli bölge" ilan ettiği noktada yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda biri bebek 2 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'de eski Savaş Kabinesi Üyesi Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nu her şeyin anahtarı gibi sunduğunu ancak bunun bir saptırma olduğunu söyledi.

Filistin Kızılayı Derneği (PRCS) Başkanı Younis al-Khatib, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kızılay Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Yarın ateşkes sağlansa bile Gazze yaşanamaz bir yer haline geldi" dedi.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün düzenlediği basın toplantısındaki sözleriyle İsrailli esirleri geri getirmek niyeti olmadığını kanıtladığını belirtti.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri, İsrail istihbaratınca ifadeye çağrıldı.

BM yetkilisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 40 bini aşkın kişinin ölmesini "kesin surette" kınadı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine yönelik devam eden baskınları sırasında Filistinli bir çocuğu öldürdüğü, çocuğun babasını yaraladığı bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Filistin topraklarındaki son gelişmeler ile İsrail'in ihlallerini durdurmak için ortak Arap ve İslami çalışmaların güçlendirilmesi konularını görüştü.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim şehrine ve kampına yönelik devam eden saldırısında Filistinli bir kız çocuğu ve bir sağlık görevlisi yaralanırken şehirdeki hastanelere ve kampa yönelik kuşatma devam ediyor.

01:29 Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de hayali bir zafer aradığını belirtti.

00:29 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

00:25 Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çocuk felci aşı kampanyasının ikinci gününde yaklaşık 159 bin çocuğun aşılandığı bildirildi.

00:14 Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan hastaneleri kuşattığını bildirdi.

00:05 İsrail'de devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, "Bu kadar kan dökmek yeter, masada bir anlaşma var!" sloganları atan binlerce kişi, Netanyahu'dan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşmasının kabul edilmesini talep etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 786 Filistinli öldü, 94 bin 224 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 681 Filistinli hayatını kaybetti.