İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 358. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN, GAZZE'DE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA İKİSİ ÇOCUK 10 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyine düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, 10 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısına top atışlarıyla düzenlenen saldırıda 4 Filistinlinin şehit olduğu, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi.

Güneydeki Han Yunus kentinin doğusundaki El-Fuhari kasabasında Avad ailesinin evinin top atışıyla vurulduğu saldırıda ise 2 çocuğun şehit olduğu aktarıldı.

Refah kentinin kuzeydoğusunda bir grup Filistinliyi hedef alan saldırıda ise 1 kişi şehit oldu, bazıları da yaralandı.

Refah'ın batısında bir çadırı hedef alan saldırıda da 3 Filistinli şehit oldu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının Filistin varlığını yok etmeyi amaçladığını" söyledi.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası barışı ve güvenliği tehdit ettiğini, Gazze halkını aç bırakma konusunda da bariz yalan söyleme politikasını sürdürdüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuşan Filistin Devlet Başkanı Muhammed Mustafa, "İsrail haydut bir devlet gibi davranıyor çünkü hukukun üstünde olduklarına ikna olmuşlar." dedi.

03:03 İran'ın başkenti Tahran'daki Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi önünde toplanan bir grup gösterici, İsrail'in saldırılarına karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

02:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine tanınan cezasızlıktan da cesaret alarak, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum İsrail üzerinde gerçek bir baskı uygulayana kadar soykırım eylemlerini sürdüreceğini belirtti.

00:07 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in kredi notunu "A2"den "Baa1"e düşürürken, ülkenin kredi notu görünümünü negatifte tuttu.

00:05 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşması imzalamak istemesine ilişkin, "Filistin meselesi çözülmeden normalleşme olmayacak." dedi.

00:00 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyine düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, 10 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 495 Filistinli öldü, 96 bin 6 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.