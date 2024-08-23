Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye ağır bombardıman: Çok sayıda şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 322. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NE BOMBA YAĞDIRDI

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 27 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinden itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine yapılan İsrail saldırıları hakkında bilgi verdi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentine İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini açıklayan Basal, saldırıda Filistinli Hammuda ailesinin evinin tamamen yıkıldığını bildirdi.

Basal, saldırı sonucunda aralarında çocuk ve kadınların olduğu 11 Filistinlinin şehit olduğunu kaydetti.

İsrail'in Beyt Lahya'nın eş-Şeyma bölgesinde bulunan Kasım ailesinin evine de saldırı düzenlediği bilgisini veren Basal, olayda çok sayıda Filistinlinin yaralandığını aktardı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Tel ez-Zater bölgesinde, İsrail savaş uçakları Filistinli "Selman" ailesine ait evi bombalarken, saldırıda 1 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgenin kuzeyinde, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 1 Filistinlinin şehit olduğu kaydedildi.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Ed-Debaki" ailesine ait evi hedef alması sonucu ise 6 Filistinli şehit oldu.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bulunan Beni Süheyle beldesinde "Ebu Şebab" ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden alınan bilgiye göre ise Abasan el-Kebira kasabasında İsrail güçlerinin Filistinlileri hedef alan saldırılarında biri çocuk 3 Filistinli şehit oldu. Yaralılar Gazze Şeridi'ndeki hastanelere nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli şehit oldu, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 27 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

03:56 ABD'nin Chicago kentindeki Demokrat Parti Kongresini düzenleyen parti yönetimi, birçok Kongre üyesinin, ön seçimlerde seçilen delegelerin ve sivil toplum örgütlerinin çağrılarına rağmen, kongrenin son gününde Filistinli Amerikalı bir ismin sahnede konuşma yapmasına izin vermedi.

03:11 ABD'nin Chicago kentinde yapılan Demokrat Parti Kongresinin son gününde toplanan binlerce kişi, Gazze'de acil ateşkes talebi ve ABD'nin İsrail'e silah desteğinin son bulması için büyük bir yürüyüş düzenledi.

02:01 İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları nedeniyle "ulusal güvenliğin çökeceği" uyarısında bulundu.

01:55 Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne, ABD tarafından önerilen ve Konsey tarafından onaylanan belge uygulanmadığı için Gazze Şeridi'ndeki ateşkesle ilgili yeni bir karar kabul etmeyi önerdi.

01:26 Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi savaş ve abluka nedeniyle tıbbi malzemelerde yaşanan kıtlığın sağlıkçıları, "Filistin ırkını korumak adına kadın ve çocukları kurtarmaya odaklanmaya zorladığı" belirtildi.

01:13 İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail'in uçurumun eşiğine doğru gittiğini belirterek, Hamas ve Hizbullah'a karşı yıpratma savaşı devam ederse ülkesinin en fazla 1 yıl içinde çökeceği uyarısında bulundu.

00:18 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlilerle çıkan çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

00:15 İsrail askerinin saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde çektiği görüntülerde, mezarların tahrip edildiği, ölen bir Filistinlinin cesedini sokak köpeğinin yediği görülüyor.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 695 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.