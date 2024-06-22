Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye ağır bombardıman! Çok sayıda şehit ve yaralı var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 260. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GECE BOYU GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ONLARCA KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırlarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 260. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, top mermileriyle yoğun şekilde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilenlerin çadırları dahil birçok noktaya saldırlar düzenledi. Burada en az 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Refah'ın merkezinde saldırlara devam ederek, binaları da savaş uçakları ya da patlayıcılarla havaya uçuruyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan Mevasi bölgesine yoğun saldırlar düzenlemesi sonucu ölen ve yaralananlar oldu. Birçok aile de sığındığı yerlerden tekrar kaçmak zorunda kaldı.

İşgal topçuları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ile çevresine şiddetli top mermileriyle saldır düzenledi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Netzarim ekseninde konuşlanan İsrail tankları da sabah saatlerinden itibaren Zeytun, Tel el-Heva, Şeyh Aclin ve Sabra mahallelerine top mermileri yağdırdı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda ölen ve yaralanan Filistinli, Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusuna ait askeri helikopterler de Zeytun Mahallesindeki Filistinlilere ait birçok eve yoğun şekilde ateş açtı.

Sağlık ekipleri, saldırı düzenlenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin henüz net bilgi paylaşmadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 653 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 120 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında yaraladığı Filistinli bir çocuk kurtarılamadı.

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi şehit oldu ve yaralandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün yaptığı açıklamada 10 binden fazla yaralı ve hastanın tedavi için Gazze'den tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine baskın düzenledi.

İsrail'in, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının yenilgisini açıklamaya hazırlandığı iddia edildi.

03:05 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail ordusunun dün Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda ICRC ofisinin zarar gördüğünü belirtti ve saldırıyı kınadı.

02:18 Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıpların direniş saflarında savaşanlara oranının "bire bir" olduğu yönündeki iddiasını "yalan ve uluslararası kamuoyunu hiçe sayma" olarak nitelendirdi.

01:31 Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de savaşı durduracak ve direnişin taleplerini karşılaşayacak tüm girişimlere açık olduklarını yineledi. Aksa Tufanı'nın Filistin meselesi ve genel olarak bölge için yeni denklemlerin çizildiğinin habercisi olduğunu söyleyen Hamas lideri Heniyye, "Aksa Tufanı ile 3 stratejik sonuç elde edilmiştir. İlk olarak, uluslararası ve bölgesel bazı ülkeler tarafından gündem dışına itilen ve İsrail'in iç meselesi gibi gösterilen Filistin meselesini uluslararası ve bölgesel düzeyde yeniden gündeme sokmuştur. İkincisi, İsrail'in yenilgisinin bir hayal değil gerçek olduğu ve yakında olabilecek bir şey olduğu anlaşılmıştır. Üçüncüsü, İsrail içinde çatlaklar meydana gelirken, ümmet, Filistin meselesi üzerinde birleşmiştir." dedi.

00:22 ABD Dışişlerinde İsrail-Filistin işlerinden sorumlu bakan yardımcısı görevinde bulunan Andrew Miller, Başkan Joe Biden'in İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik politikalarından dolayı istifa etti.

00:05 Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un vokalisti, basçısı ve kurucularından olan Roger Waters, Filistin'e destek için Londra'da düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı.

00:00 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Durumda bir dereceye kadar ilerleme kaydedildi. Son birkaç gündür çabalarımızı kesintisiz sürdürdük" dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 549 Filistinli hayatını kaybetti.